彰化社頭芭樂園如今泡水中 呼籲卓乃潭排水系統快整治

彰化連日豪雨，社頭鄉好瀚農場百大青農蕭稟瀚說，７月卓榮泰院長來視察時，芭樂災損約3成，現在已飆高到４、５成，幾乎整天都在芭樂園抽水，整個芭樂園抽了又淹、淹了又抽，災情很慘重，農民也反映卓乃潭排水系統應盡盡速整治，才能徹底改善淹水問題。

「整天淹水抽不完」蕭稟瀚說，這幾天下不完的豪雨，他一天要抽三次水，昨晚從晚間9點抽到今凌晨3點半，才剛抽完，清晨6點又開始下雨，真的欲哭無淚，芭樂園一直泡在水中。

種植1.2公頃芭樂的蕭稟瀚說，７月8日豪雨過後，行政院長卓榮泰有到社頭視察，那時他的芭樂園約損失３成，這次豪雨後，災損應至少４、５成，已結果套袋的芭樂損失有3成，而開花的花苞也開始掉，應該會損失5成以上，雨天過後，若再出大太陽，已被泡過的根系必承受不了，樹勢一定會衰弱，實在損失慘重。

「以前從沒這樣，這幾年淹水太嚴重了。」社頭芭樂產銷班班長張國枝說，自從彰化高鐵站落成後，卓乃潭排水系統就常有水患，加上這幾年常有強降雨，舊排水系統似乎已無法承載排水量，他們的芭樂園常泡水中，這次災損必定是５成以上，卓乃潭排水一定要再整治拓寬，否則每雨必淹。