高雄山區豪雨成災 卓揆上山見滾滾泥水嚇壞：加速治水建設

高雄市上月28日起降下多日豪雨，雨勢直逼莫拉克風災，山地交通重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯；行政院長卓榮泰今前往高雄山區勘災，強調已將0728大雨災情納入丹納絲颱風特別條例，將編列超過300億經費改善山區致水工程，「既然上天出給我們這考題，我們只能盡量交出好答案。」

卓榮泰表示，先前與市長陳其邁視訊了解災情時，陳很憂心地說明山區道路毀損情形，他當下就決定第一時間前往勘災，給予搶修道路人員感謝和鼓勵，今日上山過程看見一旁河川全是滾滾泥沙，且水位已退下許多，已足夠怵目驚心，「可見大雨前兩天，當地居民見暴漲河水的不安，我完全能深深體會」。

卓榮泰說，他已特別交代農業部林業署對於山林水土保護加強檢討、改進，也會由交通部協調廠商協助砂石運送，避免長期堆放，導致未來歷史重演。目前針對各界希望0728災情納入丹納絲颱風特別條例，今日下午內政部、公共工程委員會和前進指揮所將會研擬該條例，「同時將0728、0802大雨災情納入，變成更大規模的條例」。

卓榮泰說，未來條例會在行政院加速通過，交由立法院審議後，進而編定特別預算、逐步實施，目前光是丹娜絲颱風已編列300億預算，加上後續各治水建設，經費會更多，「但我認為看到這些山區困境，能夠做的一定會要求到位，希望配合妥善工法、加快工期」，讓台20線、台29線加速搶通效率，減少山區孤島情形。