快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆柳營勘災 受災戶：第一時間欲哭無淚、盼政府保持救災熱度

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
黃姓受災戶回憶起颱風丹娜絲來襲時說，當下看見屋內淹成一片「真的是欲哭無淚！」，住家不僅前方屋頂受損，後面原種植植物的網室也都被吹壞，損失真的很嚴重。記者萬于甄／攝影
黃姓受災戶回憶起颱風丹娜絲來襲時說，當下看見屋內淹成一片「真的是欲哭無淚！」，住家不僅前方屋頂受損，後面原種植植物的網室也都被吹壞，損失真的很嚴重。記者萬于甄／攝影

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所動員109家修繕廠商投入台南災屋修繕，以柳營區進度最快，其中，78歲黃姓受災戶透過政府媒合已開始進行修繕；回憶起風災當下，黃姓受災戶說，「真的是欲哭無淚！」，好在區公所第一時間協助，否則獨自一人真不知該怎麼辦。

行政院長卓榮泰今到柳營視察黃姓受災戶住家屋頂修繕情況並慰問，黃姓受災戶也當場向卓榮泰反映，「希望政府能保持這種救災熱度繼續下去，畢竟受災戶真的太多了！」，自己只是平凡的老百姓，政府只要有心、用心，受災戶就能趕緊復原，自己也很感謝政府的幫忙。

卓榮泰也向黃姓受災戶表達致歉，並說總統賴清德也一直感到不安，造成受災戶大家生活上的不便，一定會保持救災熱度，並一步一步慢慢來修繕，讓大家生活能夠恢復正常。

黃姓受災戶表示，自己是鐵路局退休人員，在柳營中埕里住了40年，沒想到颱風一來就把屋頂吹走了，一開始都找不到鐵工能修理，且排隊還要等2個月，而屋頂受損是小事，颱風帶來的豪雨導致住家一度淹到小腿肚，屋內家具、冰箱等物品全被淋濕，才是嚴重損失。

他說，當時看見屋內淹成一片，「真的是欲哭無淚！」，隔天卻聽聞說「屋頂要自己爬，感覺死定了！」，「自己已將近80歲，要叫我自己爬，我連樓梯都不敢爬了！」，最後是透過區公所協調媒合，才順利找到工程行幫忙，「區公所真的有用心，有迅速的動作最重要！」。

黃姓受災戶強調，「來協助處理的都很感謝，但只出一張嘴噴口水的就不用了，已經聽太多了！」，這次真的要感謝水利署、區公所等單位的大力幫忙，自己不是最可憐的人，相信沿海地區還有更可憐的受災戶。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所動員109家修繕廠商投入台南災屋修繕，以柳營區進度最快，其中，78歲黃姓受災戶透過政府媒合已開始進行修繕。記者萬于甄／攝影
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所動員109家修繕廠商投入台南災屋修繕，以柳營區進度最快，其中，78歲黃姓受災戶透過政府媒合已開始進行修繕。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰今到柳營視察，黃姓受災戶也當場向卓榮泰反映，「希望政府能保持這種救災熱度繼續下去，畢竟受災戶真的太多了！」。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰今到柳營視察，黃姓受災戶也當場向卓榮泰反映，「希望政府能保持這種救災熱度繼續下去，畢竟受災戶真的太多了！」。記者萬于甄／攝影
台南柳營78歲黃姓受災戶住家屋頂受颱風吹襲破損後，只能用帆布覆蓋應急，原找鐵工要等2個月，好在最後透過區公所協助媒合修繕廠商，預計本周五可完成修復。記者萬于甄／攝影
台南柳營78歲黃姓受災戶住家屋頂受颱風吹襲破損後，只能用帆布覆蓋應急，原找鐵工要等2個月，好在最後透過區公所協助媒合修繕廠商，預計本周五可完成修復。記者萬于甄／攝影

颱風 災後 受災戶 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

行政院會本周通過丹娜絲特別條例 卓榮泰：納入0728災損補助

邀卓榮泰赴立院專案報告關稅 朝野協商無共識

藍白要卓榮泰8日報告台美關稅談判 朝野協商無共識

卓揆視察台南房屋修繕 盼前進指揮所變加速指揮所

相關新聞

高雄山區豪雨成災 卓揆上山見滾滾泥水嚇壞：加速治水建設

高雄市上月28日起降下多日豪雨，雨勢直逼莫拉克風災，山地交通重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯...

前後道路都中斷 雲林這村落近500村民陷「孤島」危機

受連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路雲61鄉道0.6K路面嚴重下陷，今天已緊急封道，因另一側通往湖本村的聯外道路也...

高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

高雄市自7月28日以來降下多日豪雨，山地行政區交通受重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯，雨勢直...

彰化社頭芭樂園如今泡水中 呼籲卓乃潭排水系統快整治

彰化連日豪雨，社頭鄉好瀚農場百大青農蕭稟瀚說，７月卓榮泰院長來視察時，芭樂災損約3成，現在已飆高到４、５成，幾乎整天都在...

卓揆柳營勘災 受災戶：第一時間欲哭無淚、盼政府保持救災熱度

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所動員109家修繕廠商投入台南災屋修繕，以柳營區進度最快，其中，78歲黃姓受災戶透過政府媒合...

行政院會本周通過丹娜絲特別條例 卓榮泰：納入0728災損補助

行政院長卓榮泰4日赴台南視察豪雨災區房屋重建，他表示，丹娜絲颱風的特別條例草案，目前已匡列將近300億，為了讓大家能夠儘速恢復正常生活，特別條例及其預算將納入0728豪雨災損補助。行政院會這周將通過特別條例，之後經立法院審議完成，才能持續編列特別預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。