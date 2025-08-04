卓揆柳營勘災 受災戶：第一時間欲哭無淚、盼政府保持救災熱度

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所動員109家修繕廠商投入台南災屋修繕，以柳營區進度最快，其中，78歲黃姓受災戶透過政府媒合已開始進行修繕；回憶起風災當下，黃姓受災戶說，「真的是欲哭無淚！」，好在區公所第一時間協助，否則獨自一人真不知該怎麼辦。

行政院長卓榮泰今到柳營視察黃姓受災戶住家屋頂修繕情況並慰問，黃姓受災戶也當場向卓榮泰反映，「希望政府能保持這種救災熱度繼續下去，畢竟受災戶真的太多了！」，自己只是平凡的老百姓，政府只要有心、用心，受災戶就能趕緊復原，自己也很感謝政府的幫忙。

卓榮泰也向黃姓受災戶表達致歉，並說總統賴清德也一直感到不安，造成受災戶大家生活上的不便，一定會保持救災熱度，並一步一步慢慢來修繕，讓大家生活能夠恢復正常。

黃姓受災戶表示，自己是鐵路局退休人員，在柳營中埕里住了40年，沒想到颱風一來就把屋頂吹走了，一開始都找不到鐵工能修理，且排隊還要等2個月，而屋頂受損是小事，颱風帶來的豪雨導致住家一度淹到小腿肚，屋內家具、冰箱等物品全被淋濕，才是嚴重損失。

他說，當時看見屋內淹成一片，「真的是欲哭無淚！」，隔天卻聽聞說「屋頂要自己爬，感覺死定了！」，「自己已將近80歲，要叫我自己爬，我連樓梯都不敢爬了！」，最後是透過區公所協調媒合，才順利找到工程行幫忙，「區公所真的有用心，有迅速的動作最重要！」。