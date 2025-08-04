行政院會本周通過丹娜絲特別條例 卓榮泰：納入0728災損補助

行政院長卓榮泰4日赴台南視察豪雨災區房屋重建，他表示，丹娜絲颱風的特別條例草案，目前已匡列將近300億，為了讓大家能夠儘速恢復正常生活，特別條例及其預算將納入0728豪雨災損補助。行政院會這周將通過特別條例，之後經立法院審議完成，才能持續編列特別預算。

受到丹娜斯颱風襲擊，以及緊隨而來的西南氣流影響，中南部連日出現豪大雨，連帶引發多處淹水等重大災情。立院朝野之前在丹娜絲颱風後，力促通過特別條例協助救災，這次多位南部立委再次請命，盼將0728豪雨造成的災情也納入「丹娜絲颱風災後重建特別條例」。

卓榮泰視察災損時提到，以前很少遇到像這樣的風災，從丹娜絲颱風到現在整整一個月了，持續不斷大雨，高雄三民區累積雨量已經超過2,800毫米，超越了過去的莫拉克颱風。這已非單一縣市所能夠去面對的量能，所以政府才成立前進指揮所。

卓榮泰表示，丹娜絲颱風的特別條例草案，目前已經匡列將近300億。如果再加上這一次0728豪雨災損補助，預算一定會再往上，但政府願意也應該把國家經費、資源放在受災的民眾、災區，讓大家能儘速恢復正常生活。

卓榮泰指出，所以，未來丹娜絲颱風的特別條例，一定會納入這次0728豪雨整個受災的狀況，也併入未來的特別預算。行政院會這禮拜將把特別條例先通過，之後經立法院審議完成，才能夠持續來編列特別預算。

此外，「雲嘉南災後復原前進指揮所」以來，自7月30日成立以來，災後重建工作已有明顯進展。卓榮泰指出，水利署主導的住宅媒合修繕方案，迄今已完成79戶媒合，另有400多戶正加速簽約，其中有150戶已完成簽約。

卓榮泰認為，這是一項前所未有的重建模式，他指示將「前進指揮所」升級為「加速指揮所」，作為災後協調運作的基礎，並特別感謝全台近30家營造廠商投入，為災民提供高效率、不計成本的支援。

卓榮泰表示，中央與地方已啟動的復原慰助金、上工津貼獎勵、房屋修繕媒合獎勵等多項機制，其中復原慰助金已經核列的戶數有2萬7,000千多戶，他請地方政府加速審核核發，讓民眾儘早獲得生活支撐。

卓榮泰也說，經濟部正協調電氣公會與設備廠商，協助災區住戶檢修家電，並捐贈冷氣、洗衣機及廚具等物資，優先照顧低收入與中低收入戶；未來中低收入家庭的修繕作業，也將優先由政府處理，災民無須負擔修繕費用。