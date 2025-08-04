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前後道路都中斷 雲林這村落近500村民陷「孤島」危機
受連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路雲61鄉道0.6K路面嚴重下陷，今天已緊急封道，因另一側通往湖本村的聯外道路也中斷，坪頂村形同孤島，一百多戶近500村民無法通行，位於坪頂村的成功國小緊急停班停課，雲林縣交通工務局表示，最快明天中午前搶險半車道讓小型車輛通行，後續進行整體復健。
「幾十年來第一次遇到」，林內鄉民代表楊瑞安表示，昨天傍晚該路段道路出現約20公分裂縫，今天早上出門發現裂縫加劇，且路面已明顯下陷，應該是坡體滑動造成，該路段是坪頂村對外聯絡主要道路，另一側往湖本村的聯外道路也已中斷，無法對外通行。
縣議員張維崢表示，坪頂村對外聯絡的兩條道路都因天災受損，形同孤島，且山上的農作物對外運輸也受影響，他要求縣府盡快協助先搶通道路，在不影響安全的情況下，讓居民可以通行。
張麗善說，針對雲61鄉道受到颱風、西南氣流連續豪雨侵襲，目前部分路段崩塌嚴重，先以保護民眾生命安全為第一要件，先搶修半車道，不影響村民上班、求學，後續再進行復健工程，需要一點時間完整規畫設計。
交通工務局長汪令堯表示，雲61鄉道因連日下雨影響，水路改變、亂竄將下邊坡土石帶走，造成道路下陷近40公分，目前先封路搶險半車道，讓村民可以通行，目標明天中午前完成，最慢3天內完成，也會透過打鋼板樁防護防止水路持續侵襲。
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