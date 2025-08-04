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經部：673件淹水災情均已退水 全台303戶待復電

中央社／ 台北4日電

受西南氣流影響，中南部地區近日發生強降雨。中央災害應變中心表示，目前共有6縣市開設40處收容安置處所，收容人數為636人，主要為高雄市和屏東縣等地居民。經濟部表示，累計積淹水災情673件，均已退水；全台曾停電5萬671戶，待修復303戶。

中央災害應變中心今天上午針對0728豪雨召開第21次工作會報，由副指揮官農業部次長杜文珍主持。依據中央氣象署資料，今天受西南風影響，仍有對流雲系自台灣海峽移入澎湖及苗栗以南地區，雨勢已較昨天趨緩。

中央應變中心表示，目前仍維持6個縣市政府為二級開設，2個縣市政府三級開設。共有6縣市開設40處收容安置處所，收容人數為636人，主要為高雄市359人及屏東縣218人，累計撤離人數達5925人。

中央應變中心表示，發布的土石流紅色警戒仍有184條，大規模崩塌紅色警戒14處；省道公路預警封閉10處、道路災阻5處，道路災情1處，台16、20線道路災阻部分，預計今天完成搶通，交通工程組持續掌握進度，無安全疑慮時放寬管制；今天亦將持續進行南橫公路民眾車輛墜谷的搜救行動。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，累計積淹水災情673件，均已退水，水利署持續支援地方的抽水機47台；全台曾停電5萬671戶，待修復303戶，待道路搶通或地下室積水排除後進場搶修。

此外，疾管署也在工作會報上說明，目前無特殊疫情及群聚事件發生，全台儲備15萬307瓶消毒劑供災區災後防疫消毒，災後清理家園時，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病，籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫3步驟，遠離傳染病。

隨著降雨趨緩，各地民眾陸續清理家園，杜文珍責成醫衛環保組全力支持各縣市政府醫療支援及疫情防治務求迅速處理，以保障民眾健康，並持續督請各地方環保局務必於積淹水退去後，立即啟動環境清理與消毒作業。

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