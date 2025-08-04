快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄即時報導
高市府原本寄望南迴公路可先打通台東段交通，化解桃源區北三里孤島困境，但昨日高雄禮觀及天池路段又出現三處新坍方，圖為大量土石堵住明隧道出口道路。圖／公路局提供
高市府原本寄望南迴公路可先打通台東段交通，化解桃源區北三里孤島困境，但昨日高雄禮觀及天池路段又出現三處新坍方，圖為大量土石堵住明隧道出口道路。圖／公路局提供

高雄市自7月28日以來降下多日豪雨，山地行政區交通受重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯，雨勢直逼莫拉克風災，市長陳其邁粗估野溪、土石流崩塌區整治至少要40億元，他今向中央喊話求援，盼將0728豪雨列入丹娜絲災後重建特別條例。

0728豪雨重創山區，台20線81.1公里處草水路段發生崩塌，造成李家5口墜谷，目前還有3人失聯，陳其邁今表示，意外已經6天，不會放棄任何搜救機會，至於交通受阻的原鄉部落，農業局則與地方農會合作，會趁天氣許可時提供肉品、蔬果，解決災民需求。

陳其邁指出，台20線寶來至桃源，統計有10處坍方，塔拉拉魯芙橋出現變形，因屬於南橫交通要道，桃源區也有3000多人，希望加緊搶通，也可以在特別預算中列進丹娜絲災後重建特別條例，盼朝野秉持救災優先，加速災區重建。

昨上午陳其邁與中央災害應變中心視訊連線，說明高雄災情狀況，並提出七大重點向中央請求協助，今他受訪時重申，此次豪雨發生多起非土石流警戒區、崩塌區都出現災情，希望農業部加嚴標準，針對可能發生災情的地點先行監測，確保居民安全。

陳其邁說，台29線民生大橋原定2027年展開改建，希望此次災後可以將期程提前進行；市府初步統計，野溪整治、土石流崩塌區整理總經費約40億元，盼中央協助。

高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供
高雄桃源山區持續下雨，不斷傳出災情。圖／桃源區公所提供
高雄山區連日大雨，台20線仍有多處路段封閉，桃源復興以上3里仍陷孤島，約800人受困，嬰幼兒奶粉短缺。記者王昭月／翻攝
高雄山區連日大雨，台20線仍有多處路段封閉，桃源復興以上3里仍陷孤島，約800人受困，嬰幼兒奶粉短缺。記者王昭月／翻攝
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分因路基流失造成一輛小客車一家5口墜谷失蹤，已找到2人遺體。圖／民眾提供
市長陳其邁向中央求援，盼行政院支援地方災後重建。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁向中央求援，盼行政院支援地方災後重建。記者徐白櫻／攝影
台20線南橫公路高雄桃源區草水路段前晚因豪雨路基淘空崩坍，李姓男子一家5口連人帶車翻落邊坡，造成2死3失蹤，空拍畫面可看到坍方處土石流直落溪底。(圖／民眾提供)
台20線南橫公路高雄桃源區草水路段前晚因豪雨路基淘空崩坍，李姓男子一家5口連人帶車翻落邊坡，造成2死3失蹤，空拍畫面可看到坍方處土石流直落溪底。(圖／民眾提供)

豪雨 崩塌 災後 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

救災不分藍綠 柯志恩挺0728豪雨納入重建特別條例

高雄山區道路晚間搶通 陳其邁：路一通物資就進去

高雄安置人數破紀錄 陳其邁及綠委齊籲納入「丹娜絲颱風特別條例」

探視南橫墜谷意外14歲少年 陳其邁：全力照顧孩子

相關新聞

前後道路都中斷 雲林這村落近500村民陷「孤島」危機

受連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路雲61鄉道0.6K路面嚴重下陷，今天已緊急封道，因另一側通往湖本村的聯外道路也...

高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

高雄市自7月28日以來降下多日豪雨，山地行政區交通受重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯，雨勢直...

桃源復興3里仍陷「孤島」 族人指嬰幼兒奶粉、尿布已短缺

高雄山區連日豪雨，桃源區復興、拉布蘭及梅山三個里成「孤島」，約800人受困，有民眾擔心存糧撐不到道路搶通時，議員高忠德表...

三德檢查哨附近土石坍塌 昨移置公所附近今恢復運作

受到西南氣流影響，屏東縣山區連續大雨來襲，屏東縣三地門鄉8月1日起因豪雨排水不及，致多處積水，山區有坍塌土石，三地門鄉三...

連日大雨沖刷 石龜溪鐵橋橋墩掏空位移、鐵軌變形

受連日豪雨影響，雲林縣石龜溪溪水暴漲，歷史建築台糖石龜溪鐵橋昨有橋墩基礎遭掏空位移，部分鐵軌扭曲變形，縣府昨已拉起封鎖線...

高雄大樹和山光電場 泥流沖刷、排水溝淘空

高雄大樹和山光電場違法開墾，檢調偵辦中，連日大雨又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。