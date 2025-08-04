高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

高雄市自7月28日以來降下多日豪雨，山地行政區交通受重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯，雨勢直逼莫拉克風災，市長陳其邁粗估野溪、土石流崩塌區整治至少要40億元，他今向中央喊話求援，盼將0728豪雨列入丹娜絲災後重建特別條例。

0728豪雨重創山區，台20線81.1公里處草水路段發生崩塌，造成李家5口墜谷，目前還有3人失聯，陳其邁今表示，意外已經6天，不會放棄任何搜救機會，至於交通受阻的原鄉部落，農業局則與地方農會合作，會趁天氣許可時提供肉品、蔬果，解決災民需求。

陳其邁指出，台20線寶來至桃源，統計有10處坍方，塔拉拉魯芙橋出現變形，因屬於南橫交通要道，桃源區也有3000多人，希望加緊搶通，也可以在特別預算中列進丹娜絲災後重建特別條例，盼朝野秉持救災優先，加速災區重建。

昨上午陳其邁與中央災害應變中心視訊連線，說明高雄災情狀況，並提出七大重點向中央請求協助，今他受訪時重申，此次豪雨發生多起非土石流警戒區、崩塌區都出現災情，希望農業部加嚴標準，針對可能發生災情的地點先行監測，確保居民安全。