卓揆視察台南房屋修繕 盼前進指揮所變加速指揮所

行政院長卓榮泰今天前往台南市柳營區視察災區房屋修繕重建，盼雲嘉南災後復原前進指揮所媒合廠商進入災區的模式擴大進行，把前進指揮所變成「加速指揮所」，協助重建家園。

卓榮泰上午在經濟部長郭智輝、台南市長黃偉哲等人陪同下前往柳營區，關心由前進指揮所規劃政府單位分工媒合廠商進行修繕的民宅，並聽取前進指揮所指揮官陳金德及負責柳營區媒合作業的經濟部水利署簡報，黃偉哲及多名民代也到場反映意見。

卓榮泰致詞表示，從丹娜絲風災到今天持續不斷大雨，高雄山區已累積超過2800毫米雨量，超越過去的莫拉克風災，救災能量已非單一縣市可獨自面對處理，因此成立前進指揮所，並推出復原慰助金、上工津貼獎勵、媒合各項獎勵等過去沒有的措施。

卓榮泰說，丹娜絲颱風災後復原特別條例將把0728豪雨受災狀況併入，原本匡列的新台幣300億元預算一定會再往上加，政府願意、也應該把國家經費及資源放在受災區及災民身上，讓大家盡速恢復正常生活。

他說，行政院成立雲嘉南災後復原前進指揮所至今不到一個星期，已有400多戶接洽、150多戶與媒合廠商簽約，成功開始一個新模式，希望在這個模式下全力加速推動，把前進指揮所變成「加速指揮所」。

卓榮泰表示，在進駐指揮所的各中央單位中，水利署及自來水公司兩個單位就媒合29家營造廠商協助投入，在災區民眾面對巨大損失時，廠商願意不計成本加入合作行列；有了此次經驗，未來在其他公共工程方面也會有更好的合作。

他強調，救災及復原工作已步上正軌，期待前進指揮所以新模式廣泛在各地進行媒合，其他進駐的中央各部會在認養過程中加速投入，地方政府則協助行政作業，並盡速核發各項津貼，讓受災民眾得到生活上一點安慰。

卓榮泰表示，在經濟部發起下，已有電器廠商捐助冷氣、洗衣機等電器設備到災區，希望能繼續號召更多廠商加入，把這些設備贈送給災區低收入戶。在房屋修繕方面，政府衡量財政狀況後，也會一步步到位，優先協助中低收入戶處理。