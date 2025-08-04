嘉縣連日大雨多處道路中斷 台1線水上段路面下陷
連日大雨造成嘉義縣梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉等10餘處道路中斷；台1線嘉義縣水上段南下275K附近路面下陷，已放置警示三角錐；縣府呼籲用路人注意。
嘉義縣政府今天發布訊息，指公路局雲嘉南區養護工程分局即時路況事故事件通報，上午8時30分發現台1線嘉義縣水上段南下車道275K+400處，路面疑似掏空下陷，阻斷內、外車道已完成交維布設，引導至機慢車道及路肩行走。
此外，梅山鄉縣道169線2.4K、162甲線22K、162甲32.9K、166線72.5K，番路鄉嘉124鄉道3K+500，竹崎鄉縣道159甲41K，阿里山鄉縣道169線27K+500至33K、嘉129鄉道27K+450，中埔鄉縣道135-3線忠全橋、嘉135線13.2K及大埔鄉縣道129線33K，因大雨影響造成道路中斷或積水，實施封閉管制。
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