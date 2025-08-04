快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

嘉縣連日大雨多處道路中斷 台1線水上段路面下陷

中央社／ 嘉義縣4日電

連日大雨造成嘉義縣梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉等10餘處道路中斷；台1線嘉義縣水上段南下275K附近路面下陷，已放置警示三角錐；縣府呼籲用路人注意。

嘉義縣政府今天發布訊息，指公路局雲嘉南區養護工程分局即時路況事故事件通報，上午8時30分發現台1線嘉義縣水上段南下車道275K+400處，路面疑似掏空下陷，阻斷內、外車道已完成交維布設，引導至機慢車道及路肩行走。

此外，梅山鄉縣道169線2.4K、162甲線22K、162甲32.9K、166線72.5K，番路鄉嘉124鄉道3K+500，竹崎鄉縣道159甲41K，阿里山鄉縣道169線27K+500至33K、嘉129鄉道27K+450，中埔鄉縣道135-3線忠全橋、嘉135線13.2K及大埔鄉縣道129線33K，因大雨影響造成道路中斷或積水，實施封閉管制。

嘉義 車道 阿里山

延伸閱讀

連日大雨要結束了！氣象署：明起水氣減少 周四起各地晴到多雲

西南風影響 高屏山區防大雨或豪雨

中橫公路94.5公里大樹倒路面 梨山到花蓮交通中斷

屏東大雨不停民眾受困急流 警消橡皮艇涉險救援

相關新聞

前後道路都中斷 雲林這村落近500村民陷「孤島」危機

受連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路雲61鄉道0.6K路面嚴重下陷，今天已緊急封道，因另一側通往湖本村的聯外道路也...

高雄0728豪雨直逼莫拉克風災 重建逾40億！陳其邁向中央求援

高雄市自7月28日以來降下多日豪雨，山地行政區交通受重創，台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，造成2死3失聯，雨勢直...

桃源復興3里仍陷「孤島」 族人指嬰幼兒奶粉、尿布已短缺

高雄山區連日豪雨，桃源區復興、拉布蘭及梅山三個里成「孤島」，約800人受困，有民眾擔心存糧撐不到道路搶通時，議員高忠德表...

三德檢查哨附近土石坍塌 昨移置公所附近今恢復運作

受到西南氣流影響，屏東縣山區連續大雨來襲，屏東縣三地門鄉8月1日起因豪雨排水不及，致多處積水，山區有坍塌土石，三地門鄉三...

連日大雨沖刷 石龜溪鐵橋橋墩掏空位移、鐵軌變形

受連日豪雨影響，雲林縣石龜溪溪水暴漲，歷史建築台糖石龜溪鐵橋昨有橋墩基礎遭掏空位移，部分鐵軌扭曲變形，縣府昨已拉起封鎖線...

高雄大樹和山光電場 泥流沖刷、排水溝淘空

高雄大樹和山光電場違法開墾，檢調偵辦中，連日大雨又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。