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三德檢查哨附近土石坍塌 昨移置公所附近今恢復運作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港警分局三德檢查哨今上午8時恢復運作。圖／警方提供
屏東縣里港警分局三德檢查哨今上午8時恢復運作。圖／警方提供

受到西南氣流影響，屏東縣山區連續大雨來襲，屏東縣三地門鄉8月1日起因豪雨排水不及，致多處積水，山區有坍塌土石，三地門鄉三德檢查哨所附近出土石坍塌，恐危急值勤員警，警方昨中午12時將檢查哨移置三地門鄉公所多功能教室，今天上午8時回到檢查哨，恢復運作。

里港警分局表示，三地門鄉8月1日起因連日豪雨排水不及，致多處積水，山區有坍塌土石，里港分局分局長温基興考量同仁執勤安全，3日中午12時指示三德檢查所暫移至三地門鄉多功能教室執勤，保障同仁生命安全，今4日8時狀況回穩後，移回原三德檢查所恢復運作。

警方呼籲，山區仍是管制期間，連日豪雨造成山區土石鬆動，請勿前往山區遊玩，以免發生危險。

屏東縣里港警分局三德檢查哨昨附近出現土石坍方，泥水滾滾。圖／警方提供
屏東縣里港警分局三德檢查哨昨附近出現土石坍方，泥水滾滾。圖／警方提供

教室 豪雨 屏東縣

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