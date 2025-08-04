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桃源復興3里仍陷「孤島」 族人指嬰幼兒奶粉、尿布已短缺

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄山區連日大雨，台20線仍有多處路段封閉，桃源復興以上3里仍陷孤島，約800人受困，嬰幼兒奶粉短缺。記者王昭月／翻攝
高雄山區連日大雨，台20線仍有多處路段封閉，桃源復興以上3里仍陷孤島，約800人受困，嬰幼兒奶粉短缺。記者王昭月／翻攝

高雄山區連日豪雨桃源區復興、拉布蘭及梅山三個里成「孤島」，約800人受困，有民眾擔心存糧撐不到道路搶通時，議員高忠德表示，目前家戶糧食勉強夠用，但嬰幼兒奶粉及尿布短缺，則比較嚴重。

山區昨天持續大雨，桃源區復興等3個里因聯外道路中斷，已受困五天，目前也困在梅山里無法下山的議員高忠德說，經盤點，桃源建山、高中、桃源幾個里因有熱心人士持續協助運送物資，暫時無虞，但後段的復興、拉芙蘭及梅山里，嬰幼兒奶粉與尿布已有短缺現象。

他說，復興等三個，6歲以下幼童約90人，當中有52個幼童需要喝牛奶。由於天候不佳，空投補給困難，十分擔心。至於飲用水目前充足，政府若有機會空投物資，請以奶粉尿布為優先。

高忠德另提及，由於山區持續降雨，道路搶修進度難推進，布唐布那斯溪上游至99.5公里處，已經形成堰塞湖，有潰堤的風險。他語重心長地說，過去政府每年編列數億元疏濬河道砂石，但事實上，疏濬的速度根本趕不及砂石淤積的速度，，呼籲中央政府應設置特別條例，針對南橫公路進行路廊改善，打造永續通行的安全道路。

高忠德是這次桃源路墜谷意外，李妻的表舅公，面對親人依仍生死未卜，十分感嘆，他說，搜救行動已進行五天，但礙於天候，家屬只能尊重搜救專業，但畢竟失蹤的是自己的親人，仍希望能尋獲。

桃源 議員 砂石 豪雨 南橫

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