連日大雨沖刷 石龜溪鐵橋橋墩掏空位移、鐵軌變形

受連日豪雨影響，雲林縣石龜溪溪水暴漲，歷史建築台糖石龜溪鐵橋昨有橋墩基礎遭掏空位移，部分鐵軌扭曲變形，縣府昨已拉起封鎖線禁止通行，後續將進行搶修工作。

雲林縣連日豪大雨，北港溪上游石龜溪溪水暴漲，台糖石龜溪鐵橋P3橋墩基礎掏空及位移，縣府文化觀光處表示，昨下午接獲民眾通報橋墩歪斜、鐵軌變形，已緊急在雲林大埤端及嘉義大林端入口拉起封鎖線，禁止民眾通行。

石龜溪鐵橋1950年興建，跨越石龜溪連接大林糖廠及虎尾糖廠，1952年曾兼營客運，直到1969年因公路運輸興起才結束客運業務。

1982年糖鐵停駛後閒置多年，在地方奔走努力下，縣府在2006年登錄為歷史建築保存，並於2013年啟動修復及再利用工程，維持鐵橋本體及既有枕木與軌道意象，目前由台糖委託縣府代管。