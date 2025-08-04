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連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清

連日大雨沖刷 石龜溪鐵橋橋墩掏空位移、鐵軌變形

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受連日大雨影響，台糖雲林石龜溪鐵橋橋墩掏空位移，鐵軌變形，已緊急封閉。記者陳雅玲／攝影
受連日大雨影響，台糖雲林石龜溪鐵橋橋墩掏空位移，鐵軌變形，已緊急封閉。記者陳雅玲／攝影

受連日豪雨影響，雲林縣石龜溪溪水暴漲，歷史建築台糖石龜溪鐵橋昨有橋墩基礎遭掏空位移，部分鐵軌扭曲變形，縣府昨已拉起封鎖線禁止通行，後續將進行搶修工作。

雲林縣連日豪大雨，北港溪上游石龜溪溪水暴漲，台糖石龜溪鐵橋P3橋墩基礎掏空及位移，縣府文化觀光處表示，昨下午接獲民眾通報橋墩歪斜、鐵軌變形，已緊急在雲林大埤端及嘉義大林端入口拉起封鎖線，禁止民眾通行。

石龜溪鐵橋1950年興建，跨越石龜溪連接大林糖廠及虎尾糖廠，1952年曾兼營客運，直到1969年因公路運輸興起才結束客運業務。

1982年糖鐵停駛後閒置多年，在地方奔走努力下，縣府在2006年登錄為歷史建築保存，並於2013年啟動修復及再利用工程，維持鐵橋本體及既有枕木與軌道意象，目前由台糖委託縣府代管。

文觀處表示，目前已先關閉匝道禁止人車通行，後續將與規畫設計單位討論搶修方案，爭取時效進行修復工程。

受連日大雨影響，台糖雲林石龜溪鐵橋橋墩掏空位移，鐵軌變形，已緊急封閉。記者陳雅玲／攝影
受連日大雨影響，台糖雲林石龜溪鐵橋橋墩掏空位移，鐵軌變形，已緊急封閉。記者陳雅玲／攝影

豪雨 雲林 嘉義 歷史建築

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