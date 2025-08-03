南部暴雨4死74傷 高雄茂林7天雨量超越台灣年平均雨量

連日豪大雨重創台灣南部，至昨晚已釀四死、七十四傷、三人失蹤；光昨天全台有一○八個觀測站單日累計雨量超過二百毫米，其中，高雄桃源、那瑪夏山區都有原鄉部落變孤島，高市府撤離安置人數逾三千人，創莫拉克之後新高。高雄茂林多納林道七天雨量，早已超過台灣每年平均雨量兩千五百毫米。

行政院長卓榮泰昨天上午至中央災變中心主持工作會報，與台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣市首長視訊連線，高雄市長陳其邁與高市立委都很緊張，急向中央爭取納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。

丹娜絲條例擴大適用範圍

卓榮泰昨天表示，這次豪雨帶來的強降雨淹水跟土石流狀況都非常的嚴重，本周四行政院會將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案；政院昨晚指出，特別條例將擴大適用範圍，一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性的災情。

高市府撤離安置逾三千人

南部連日暴雨，除雲嘉南大淹水，高雄、屏東山區也都出現土石流等讓災民受困情況，高雄自七二八以來，各地累計安置數已達三一八七人，創莫拉克風災之後新高，市長陳其邁昨於六龜勘災時說，在茂林跟桃源累積超過二二○○至二四○○毫米雨量，幾乎等於十幾年前莫拉克颱風所下的總雨量。

截至昨晚八時半，台南南化區單日累計雨量六一○毫米最多，屏東縣霧台鄉也測得五五七毫米、高雄市茂林區五一四毫米，且全台一○八個測站都超過二○○毫米。

布農勇士背藥進孤島部落

高雄桃源區「北三里」復興、拉芙蘭、梅山於七二八豪雨變孤島，持續降雨不利道路搶通，受困山上的議員高忠德說「北三里唯一一間超商的食物已被搬光」，甲仙工務段表示，今上午嘗試清出南橫東出的路段，讓受困居民改從台東端下山；桃源區衛生所主任邱孟肇前天冒雨會同布農族勇士背負三大箱藥箱挺進孤島部落，跋山涉水進駐北三里看診，原本半小時路程耗費兩個多小時終於抵達，等候看診民眾感動不已。

那瑪夏區還有八百人受困

高雄那瑪夏區達卡努瓦里唯一聯外橋梁民生橋封閉無法通行，約八百人受困，區長孔賢傑說，另還有兩里則是類孤島，通往嘉義縣茶山道路一度放行兩、三小時又封路，只能勸民眾先留在山上。

嘉義縣在豪雨肆虐下，阿里山公路多處坍方落石，有民眾直擊阿里山鄉新美村山壁、樹木崩塌隨著泥流而下，阿里山公路福山至阿里山、觸口至福山路段昨晚都預警性封閉。

屏東大規模崩塌四處，多處道路中斷或封閉；台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，昨晨金崙溪右側土堤遭到大水沖毀，滾滾泥流沖入民宅，住戶先撤離。

大雨至明天 多地今停班課

中央氣象署預估大雨持續至明天。各地政府宣布今停班停課區域，包括嘉義縣梅山、竹崎、番路、大埔、阿里山鄉；台南南化區關山里；高雄市那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林六個山區；屏東縣高樹鄉、霧台鄉、三地門鄉德文村及大社村、春日鄉士文村。南投信義鄉地利國小等三校、水里鄉民和國中等兩校、仁愛鄉力行國小等六校也停班課。

另外，台鐵雲林林內站昨受豪大雨影響，雙向鐵軌都被溪水淹沒，根本看不到原本軌道位置，斗六至二水間雙線暫時不通，啟動公路接駁，下午五時恢復通車。