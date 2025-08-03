聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：周四通過丹娜絲特別條例

聯合報／ 記者黃子騰黃婉婷／連線報導
行政院長卓榮泰（左二）昨出席「0728豪雨第18次工作回報暨情資研判會議」。卓榮泰離開時向出席部會首長揮手致意。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（左二）昨出席「0728豪雨第18次工作回報暨情資研判會議」。卓榮泰離開時向出席部會首長揮手致意。記者黃義書／攝影

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日中南部又下起豪大雨，行政院長卓榮泰昨表示，災後緊急復原及對災民損害救助工作是目前首要工作，今起若地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況，本周四行政院會將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。

為加速災後復原腳步，行政院近日陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免及協助地方政府成立危老重建輔導團，並公布風災家園復原慰助金方案、推出最高三萬元的「上工津貼補助金」，還有店家、攤商慰助金，並提出四年一千億元系統性治水計畫，改善抽水機設備調度。

卓榮泰昨赴中央災害應變中心關注災情整備，並與幾名縣市長視訊連線，了解地方政府應變整備情形及災防需求。卓揆會中允諾，若台南抽水設備不足，中央將協助；針對台廿線及台廿九線因部分道路坍方暫時性封閉，他也指示交通部公路局協助搶通。

針對高雄市長陳其邁提出高雄那瑪夏區民生大橋改建工程、桃源區塔拉拉魯芙橋修復等，卓揆說，中央也會評估考量，希望相關工程提前完成。

延伸閱讀

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

南部暴雨釀3死4失蹤49傷 卓榮泰：本周推防水計畫及颱風特別條例

那瑪夏聯外道路斷 卓榮泰致電陳其邁、中央全力支援

相關新聞

影／員林市湖水路土石流…轟一聲前庭不見了 一家三人被安置

彰化縣豪雨不斷，員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，山坡上黃姓屋主的前庭土石整個崩落，屋子在邊坡岌岌可危，市公所協助將黃...

西南風持續影響！台南、高雄等5縣市部分地區 4日停班課一次看

依氣象署資訊，4日西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖及金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；南投縣、嘉義縣、台...

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

嘉義縣遭豪雨肆虐，阿里山公路多處坍方落石，還有重達20噸的巨石占據路面，場面令人怵目驚心，但隨著雨勢災情不斷傳出，有民眾...

高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

高雄山區豪雨成災，相關單位持續救災與關懷，1名居服員今天擔憂個案無人照料「硬著頭皮」從美濃開車至六龜，她發文分享並盼別再...

夜傳「漱漱漱」聲！台南柳營1民宅地基掏空10層樓高 4車全墜落

台南近期連日豪雨造成柳營旭山里一處民宅昨晚發生地基掏空、邊坡土石滑落情形，住家車棚內2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落...

大樹和山光電場 泥流沖刷、排水溝淘空

高雄大樹和山光電場違法開墾，檢調偵辦中，連日大雨又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。