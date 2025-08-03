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雲林斗南溪水倒灌市區 災民：水像用倒的

聯合報／ 記者蔡維斌萬于甄李宗祐黃寅鄭惠仁／連線報導
雲林斗南鎮市區昨疑因溪水從市區下水道倒灌，住戶忙著抽水，怨聲載道。記者蔡維斌／攝影
雲林斗南鎮市區昨疑因溪水從市區下水道倒灌，住戶忙著抽水，怨聲載道。記者蔡維斌／攝影

雲嘉南尚未從丹娜絲颱風復原，再逢連日暴雨，雲林斗南鎮一棟老屋忽然倒塌，六旬婦人救出多處骨折，台南柳營有民宅地基遭淘空，汽車、小貨車等掉落邊坡。中央和地方動員百家廠商投入修繕家園，但有台中室內裝修業者直言「政府效率實在太慢」，自行號召南下幫修屋。

南部近一周遭遇僅次於莫拉克颱風的雨量，曾文水庫從丹娜絲颱風以來，累計放水量已達五億立方公尺，相當於一座曾文水庫容量。雨炸南台灣，也讓原為全台日照時數之冠的台南，七月日照時數僅一一七點二小時，創下少見紀錄。

雲林昨晨豪雨不斷，主要河川大湖口溪水位暴漲，沿著下水道直灌斗南鎮市區建國三路一帶，造成約三百戶受災，住戶說「水像用倒的」，還來不及搬沙包，水就淹進屋來。他批該區淹水不是第一次，不設法堵住水，光治理市區排水有何用？

斗南鎮將軍里的木造平房昨下午則突倒塌，六十一歲黃姓婦人被木柱壓住，雲縣消防局人員救出她時，身上多處骨折及擦傷。她說，當時正廚房煮飯，忽然「轟隆」巨響，屋頂的竹管就重壓在她身上，動彈不得，幸好女兒在客廳發現求援。

嘉義縣朴子市竹村里昨一度淹水逾一三○公分，竹安橋旁的一處小廟遭滅頂，神明漂出去，在竹村國小校園載沉載浮，民眾趕緊打撈。

台南柳營旭山里民宅地基遭淘空，居民嚇得不敢睡，區公所昨協助緊急安置。記者萬于甄／翻攝
台南柳營旭山里民宅地基遭淘空，居民嚇得不敢睡，區公所昨協助緊急安置。記者萬于甄／翻攝

台南連日豪雨導致山區土石鬆動，柳營旭山里有民宅前晚地基遭淘空，車棚內兩輛汽車、一輛小貨車、一輛機車全掉落邊坡。邱姓居民說，住四十多年，昨晚聽到屋外有「漱漱漱」聲音，發現土石滑落，深度約有十層樓高，嚇得整晚不敢睡，一家八口緊急撤離。

丹娜絲造成雲嘉南上萬戶屋損，但缺工、缺料下，受災戶排隊等修繕，甚至還沒蓋上應急的帆布。雲嘉南災後復原前進指揮所指出，中央與地方各單位媒合一○九家修繕廠商與受災戶對接，已有三七三戶登記修繕申請。

「政府的效率實在太慢了。」台中室內裝修公司負責人趙晉潁不忍南部災民在風雨中仍無安身之處，號召團隊南下嘉縣朴子、六腳地區，用休假時間免費為災民搭設帆布、修繕房屋，幾天下來已完成超過十戶。

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