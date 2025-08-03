聽新聞
0:00 / 0:00

颱風白鹿生成 挾西南氣流豪雨續炸中南部

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
屏東縣高樹鄉新豐村昨大豪雨積淹水，民眾用防水閘門擋水。圖／民眾提供
屏東縣高樹鄉新豐村昨大豪雨積淹水，民眾用防水閘門擋水。圖／民眾提供

雨炸中南部，昨又有颱風白鹿生成，中央氣象署表示，新生成的颱風對台灣沒有影響，但受西南氣流影響，台南、高雄、屏東山區昨出現超大豪雨，七日累積雨量前十名，高雄占了八名，今天中南部仍不排除有大雨或短延時豪雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，昨早八時發展為輕颱白鹿，白鹿未來往東北方向移動，對台灣沒有影響。

雨炸中南部則是受西南氣流影響，昨天是第二波西南氣流影響最顯著的時候，台南、高雄、屏東山區都出現超大豪雨，雲嘉近山區、南部也有大豪雨等級降雨。

昨天零時至晚間八時十分累積雨量，第一名是台南關山高達六一○毫米，第二名關山第六河川分署測站五八九 ，第三名屏東神山五五四毫米，高雄多納林道五一四毫米，雨量十分驚人。

從七月廿八日起算，七天累積雨量統計到昨晚八時，前五名累積雨量分別為，高雄多納林道二七五九毫米、高雄寶山二四○三毫米、高雄多納二三七八毫米、屏東神山二三一八毫米、屏東上德文二二八五毫米，雨量直逼颱風等級。另外，台南南化關山七日累積雨量也達二○○五毫米、嘉縣阿里山茶山一八三一毫米。

朱美霖表示，未來隨太平洋高壓逐漸西伸，今天氣溫回暖，白天仍有較強降雨，苗栗以南、金門有局部大雨或短延時豪雨，大台北地區、宜蘭山區午後雷雨發展也會較旺盛。

周三至周六天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，回到夏季午後雷陣雨為主的天氣型態，後續降雨將限縮在山區。

延伸閱讀

高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

高屏6天累積雨量「破2千毫米」！明豪雨繼續下 周三天氣才轉晴

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

西南季風暫退場...雨帶北移 鄭明典曝：換這些地區下雨轉濕

相關新聞

影／員林市湖水路土石流…轟一聲前庭不見了 一家三人被安置

彰化縣豪雨不斷，員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，山坡上黃姓屋主的前庭土石整個崩落，屋子在邊坡岌岌可危，市公所協助將黃...

西南風持續影響！台南、高雄等5縣市部分地區 4日停班課一次看

依氣象署資訊，4日西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖及金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；南投縣、嘉義縣、台...

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

嘉義縣遭豪雨肆虐，阿里山公路多處坍方落石，還有重達20噸的巨石占據路面，場面令人怵目驚心，但隨著雨勢災情不斷傳出，有民眾...

高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

高雄山區豪雨成災，相關單位持續救災與關懷，1名居服員今天擔憂個案無人照料「硬著頭皮」從美濃開車至六龜，她發文分享並盼別再...

夜傳「漱漱漱」聲！台南柳營1民宅地基掏空10層樓高 4車全墜落

台南近期連日豪雨造成柳營旭山里一處民宅昨晚發生地基掏空、邊坡土石滑落情形，住家車棚內2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落...

大樹和山光電場 泥流沖刷、排水溝淘空

高雄大樹和山光電場違法開墾，檢調偵辦中，連日大雨又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。