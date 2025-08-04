大樹和山光電場 泥流沖刷、排水溝淘空

高雄大樹和山光電場違法開墾，檢調偵辦中，連日大雨又出現邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪，以及野溪排水溝淘空損毀、土石堵住等情況，立委柯志恩直言，光電案場被打回原形，水保改善成果不合格。市府回應，排水功能正常，邊坡損壞沒有擴大。

和山光電案場面積廣達51公頃，第二期工程違法超挖及未落實水土保持遭撤照，檢調偵辦後，林姓業者及吳姓水土保持技師上月遭法院裁定收押，高市府也要求業者進行水保改善計畫。

受西南氣流影響，上月28日至今高雄豪雨不停，不僅山區道路多處受阻，和山光電場也讓居民輾轉難眠。

立委柯志恩接獲里民通報指出，業者種植牧草試圖恢復植生，但遇到連日豪大雨，1個多月的改善又被打回原形。

柯志恩指出，業者用水泥砌出排水溝，但雨水不斷沖刷土石，排水溝局部懸空，若地基持續淘空，恐怕造成更大損害。案場內排水溝被土石堵住，失去排水功能，無法達到業者和水利局先前承諾「案場排水會先引流到滯洪池，經過沉砂後再將水排出」。

「水保改善成果，仍然不及格！」柯志恩批評，丹娜絲颱風以來，接連出現邊坡滑落、排水失效等問題，顯示改善措施未見成效，市府應加強監督力道、及早改善問題，避免風險擴大會比災害發生後再補救來得強。

因應南部強降雨，市府水利局強化巡查。水利局回應，光電案場排水功能尚屬正常，無任何土石沖刷外圍周邊道路，排水設施與邊坡植生尚可維持，雖部分施工中排水溝區域仍有泥濘，但整體未見災損，過往因風災造成的上平台邊坡損壞也沒有擴大。

此外，案場周邊社區排水順暢，無土石流入居住區，整體環境穩定，居民生活未受影響。市府重申，光電設施雖屬綠能產業，安全與管理上絕不寬貸，會持續透過專業技師查核制度，確保現場水保設施。