豪雨致災 中央應變中心：303戶停電5日可修復

受西南氣流影響，中南部地區近日發生強降雨。中央災害應變中心今天指出，全台曾停電4萬9935戶，待修復303戶，預計8月5日可完全修復。電信方面，市話中斷361戶，待修復166戶，基地台受損24座、待修復11座，預計皆可於8月6日修復。

中央災害應變中心今天晚上9時針對0728豪雨召開第20次工作會報，由副指揮官、經濟部次長何晉滄主持。依據中央氣象署資料，今晚至明天西南氣流逐漸減弱，天氣仍不穩定，苗栗以南及澎湖局部有大雨或豪雨的機會，金門易有短延時豪雨發生。

中央災害應變中心表示，目前計有南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣6個縣市政府為二級開設，台中市及彰化縣政府為三級開設，共有6縣市開設39處收容安置處所，收容617人，累計撤離人數達5859人，多數自行依親；另杉林溪渡假園區聯外道路落石中斷，園區242名遊客滯留，餐食及留宿暫時無虞。

應變中心指出，今天晚上6時30分發布的土石流紅色警戒242條，大規模崩塌紅色警戒17處。省道公路預警封閉增加為13處、道路災阻5處，道路災情2處；台鐵下午4時30分集集線二水至濁水間，水淹軌面暫時不通，以公路接駁，目前積水已退，該路段以慢行方式通過。

應變中心表示，累計積淹水災情671件，未退水7件主要為道路積淹水，水利署支援74台抽水機協助地方排水；南化水庫、高屏溪攔河堰及牡丹水庫原水濁度超出警戒值，採多元水源供水並持續監控水庫原水濁度。

此外，應變中心指出，全台曾停電4萬9935戶，待修復303戶，預計8月5日可完全修復。電信方面，市話中斷361戶，待修復166戶，基地台受損24座、待修復11座，預計皆可於8月6日修復。何晉滄要求水電維生組持續掌握修復狀況，也通知搶修人員特別注意感電防範，避免意外發生。

應變中心表示，西南氣流雖逐漸減弱，中央災害應變中心持續監測氣象情資，並提供各縣市政府參考因應。