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影／員林市湖水路土石流…轟一聲前庭不見了 一家三人被安置

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事

彰化縣豪雨不斷，員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，山坡上黃姓屋主的前庭土石整個崩落，屋子在邊坡岌岌可危，市公所協助將黃家3人今晚先安置在社區活動中心，以策安全。

臉書員林人大小事今天下午3點多有員林居民Po網表示「員林市湖水路411巷嚴重土石流，電話打不通」請相關單位來救援。縣議員曹嘉豪表示，他立即通報公所和縣府等相關單位協助。

「轟一聲，走出一看，前庭一半沒了」黃姓屋主說，住在湖水路50年了，以前若下暴雨，也曾有小土石流，但從沒像這樣整個前庭土石被淘空，真的嚇到，好險房子沒下去，否則命都沒了，但道路也被土石阻斷，車子也無法通行。

員林市公所表示，湖水路411巷上方有二戶民宅，由於土石崩塌有危險性，公所已請包商前往改善，也希望民眾為安全起見可撤離，黃姓住戶一家三人決定今晚先撤到社區活動中心，以免大雨持續下，住屋有安全疑慮，另一戶則認為應沒有立即危險暫未撤離。

員林市湖水路411巷嚴重土石流，上方民宅的前庭整個崩落，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
員林市湖水路411巷嚴重土石流，上方民宅的前庭整個崩落，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，道路也被土石阻斷。圖／民眾提供
員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，道路也被土石阻斷。圖／民眾提供
黃姓屋主說，「轟一聲，走出一看，前庭一半沒了」。圖／民眾提供
黃姓屋主說，「轟一聲，走出一看，前庭一半沒了」。圖／民眾提供

員林 土石流

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