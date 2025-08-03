影／員林市湖水路土石流…轟一聲前庭不見了 一家三人被安置

彰化縣豪雨不斷，員林市湖水路今天下午發生嚴重土石流，山坡上黃姓屋主的前庭土石整個崩落，屋子在邊坡岌岌可危，市公所協助將黃家3人今晚先安置在社區活動中心，以策安全。

臉書員林人大小事今天下午3點多有員林居民Po網表示「員林市湖水路411巷嚴重土石流，電話打不通」請相關單位來救援。縣議員曹嘉豪表示，他立即通報公所和縣府等相關單位協助。

「轟一聲，走出一看，前庭一半沒了」黃姓屋主說，住在湖水路50年了，以前若下暴雨，也曾有小土石流，但從沒像這樣整個前庭土石被淘空，真的嚇到，好險房子沒下去，否則命都沒了，但道路也被土石阻斷，車子也無法通行。