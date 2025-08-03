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高雄山區降雨2755毫米...逼近莫拉克 暴雨釀全台4死3失蹤74傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供
南投市一處建案工地因連日暴雨造成嚴重積水，簡直成了「游泳池」，鄰居嚇壞就怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌波及住家。圖／民眾提供

0728西南氣流襲台帶來豪大雨重創南台灣，高雄市茂林區多納林道自7月28日至今晚6時為止降下2755.5mm雨量，逼近2009年莫拉克颱風於嘉義阿里山降下3060mm雨量記錄。另外全台因這場豪雨已造成4人死亡、3人失蹤及74人受傷，累計撤離人數達5859人。

中央災害應變中心今天晚間9時舉行0728豪雨第二十次工作會報，會中氣象署指出今晚至明日（4日）西南氣流逐漸減弱，但天氣仍不穩，苗栗以南及澎湖會有局部大雨或豪雨。今晚金門雨勢增強易有短延時豪雨，明天（4日）及5日大台北地區及北宜山區將有午後大雷雨，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風、低能見度及溪水暴漲，呼籲民眾避免前往山區、溪河活動。

在人員傷亡部分，消防署統計截至今天下午7時30分止，全台共4死3失蹤74傷，其中高雄市桃源區台20線81.5公里處，7月30日晚間9時因路基掏空導致1輛車墜落山谷，1車5人已有2人死亡，尚有3人待尋。昨天清晨5時許旗山區台29線73.7公里靠近虎形溝處，47歲黃姓女騎士騎車行經時墜落排水溝失蹤，遺憾的是今天中午海巡署在高屏溪出海口尋獲黃女，已明顯死亡。另外因淹水導致受困共有86件，目前已救出154人。

經濟部指出，這起豪雨造成全台曾49935戶停電、目前仍有303戶待修，預計後天（5日）下午5時完全修復。天然氣曾停氣13戶均已全數修復，市話中斷361戶、目前已修復195戶、待修復166戶，預計6日下午4時30分修復。基地台受損24座，已修復13座、待修復11座，預計6日凌晨0時修復。

經濟部表示，全台累計積淹水件數671件，今天災情主要集中在彰化縣、雲林縣，目前還有7處未退水，分別是彰化縣2處、雲林縣3處、屏東縣1處、台 縣1處，主要為道路積淹水深10至20公分。

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