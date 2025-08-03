恐怖！高雄荖濃溪淘空房屋地基 六龜區鐵皮屋應聲倒塌

高雄桃源、六龜山區連日大雨不停，荖濃溪水勢盛大，滾滾溪流讓人心驚。六龜區荖濃里水冬瓜路段一間緊鄰溪畔的鐵皮屋因溪水沖刷地基不斷流失，今天下午房子突然整個倒塌，所幸鐵皮屋已經無人居住，沒有人傷亡。

0728豪雨未歇，台27線道路多處受阻、通行困難。今天下午一間位於省道台27線道路與高131道路交會處的鐵皮屋也因地基流失倒塌，原本完整的房子整棟傾倒，一半泡在水中，從殘骸已看不出原貌。