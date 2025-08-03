雲林災情嚴重…張麗善請求支援 盧秀燕調派4大型抽水機馳援

中南部連日豪雨成災，雲林縣長張麗善今日下午在中台灣區域治理平台線上會議，向台中市長盧秀燕提出支援，盧立刻應允，市府隨即盤點台中市防汛救災量能，確認尚有調度餘裕，立即整備4部大型抽水機及操作人員，馳援雲林災區。

台中近日受西南風及午後對流雲系旺盛影響，連日降雨不斷。水利局指出，截至今日下午3時止，應變中心共接獲5件北屯區、豐原區、霧峰區及東勢區等山坡地及農路發生土石坍方、落石或排水設施損壞等通報案件，水利局已派員勘查現場，並出動機具優先搶通農路作業，確保民眾基本通行需求。

因雨勢仍持續，相關災點後續將視現場狀況提報復建工程，並持續強化邊坡及設施巡查應變，維護民眾通行安全與財產保障。

民政局今日接獲梧棲區1戶民宅發生局部積水情形，公所接獲通報後立即啟動災害應變作業，目前積水已完全退去。

雲林縣淹水災情嚴重，半數村莊一度泡在水中，雲林縣長張麗善今下午向台中市長盧秀燕提出支援。台中市水利局表示，經盤點防汛資源後尚有支援餘裕後，立即派遣大型抽水機4部前往雲林，盼能加速災區排水作業，協助民眾早日恢復正常生活、重建家園。