台南風災屋損鋼浪板需求增…民憂缺料 市府：每天可穩定供貨2000坪

受丹娜絲颱風強襲影響，台南約有上萬戶屋頂受損，許多受災戶急尋鐵工師傅、鋼板等想修繕家園，導致鋼板需求大增，也引發民眾擔憂缺料恐讓重建之路漫長，對此，台南市政府表示，經聯繫多家鋼浪板供應業者，目前每天可供應超過2000坪材料，整體市場供應還算充足。

南市府指出，部分鋼浪板業者因人力、產線問題，訂單爆量影響出貨時間，但屬於特殊個案，而台南此次因風災屋損戶數多，已啟動災後修繕盤點作業，並掌握鋼浪板等材料來源，整體產業供貨還算穩定，各區公所也將協助媒合合格鐵工業者，確保修繕作業能有序推進。

南市府也說，多數受災戶經由區公所媒合安排修繕，可望陸續排入施工時程，縮短修繕等待時間，且行政院也宣布啟動災區建材調度機制，協助地方政府爭取鋼浪板、水泥等關鍵建材資源，加速災後復原。

南市府強調，近期因大雨影響部分工程進度，但將持續與施工業者協調分段進場與工班調整，兼顧安全與效率，力拚重建如期完成，民眾如有屋損或修繕需求，也可向里幹事或區公所登記，由市府統一媒合並協助申請補助，避免誤信坊間傳言或委託無照業者。