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豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

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豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有民眾將目擊土石流畫面放上社群媒體，山壁、樹木崩塌隨著泥流而下。圖／翻攝臉書爆料公社
有民眾將目擊土石流畫面放上社群媒體，山壁、樹木崩塌隨著泥流而下。圖／翻攝臉書爆料公社

嘉義縣遭豪雨肆虐，阿里山公路多處坍方落石，還有重達20噸的巨石占據路面，場面令人怵目驚心，但隨著雨勢災情不斷傳出，有民眾將目擊土石流畫面放上社群媒體，山壁、樹木崩塌隨著泥流而下，網友嚇壞「真的要快跑啊～感覺好危險」。

臉書「爆料公社」有段影片，為阿里山鄉新美村搶修道路遇上土石流的恐怖片段；畫面中樹木一棵棵倒下，隨著土石流緩緩流下，但豪雨不間斷持續下，隱藏著更大的危險。

有自稱是村民留言表示，希望大家不要抨擊拍攝者，拍攝者是這幾天協調山上村子開怪手的司機，這個影片是山區使用水源地的路。山上的水源一直斷水，根本沒辦法使用，一般山區村子都是分成鄰，各鄰有各鄰的鄰長，而拍攝者很辛苦調度怪手以及搶通道路。只有他一定是跑前線跟危險作伴的。因為要搶通道路。山下在淹水，山上再土石流，甚至水溝太小，水量太大。也都是往馬路淹水。希望大家不要攻擊，拍攝者的初衷只是希望能有人看到能幫忙。

影片引起網友熱議，擔心拍攝民眾的安危，「沒有在山區住過的人，是不會瞭解，每次的持續暴雨，對當地的人是多大的壓力。」「風雨真的是無情！大自然的力量太可怕了！」、「冒著可能遇到的危險搶通道路！辛苦了」、「天佑我阿里山」。

有自稱是村民留言表示，希望大家不要抨擊拍攝者，拍攝者的初衷只是希望能有人看到能幫忙。 圖／翻攝臉書爆料公社
有自稱是村民留言表示，希望大家不要抨擊拍攝者，拍攝者的初衷只是希望能有人看到能幫忙。 圖／翻攝臉書爆料公社

影片 豪雨 土石流 阿里山

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