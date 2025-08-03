台南人幫台南人！在地醫師與業者進駐溪北 協助醫療諮詢與維修手機

丹納斯颱風與豪雨重創台南，溪北地區災情慘重，台南肝膽腸胃科醫師陳韋志與老爹手機維修中心關心居民災後生活與健康面臨挑戰，為協助儘速恢復正常生活，今天在鹽水武廟前廣場舉辦「災後關懷義診暨手機健檢活動」，攜手提供免費醫療諮詢與手機檢修服務。

衛福部台南醫院醫師陳韋志關心長者需求，今天協助居民掌握災後健康狀況，預防可能的疾病風險，一一協助健康諮詢與初步診療；來自安南區的老爹手機維修中心專業技師團隊則專注解決民眾因水災導致的手機進水或損壞問題，協助恢復通訊功能，重建對外聯繫管道。

老爹手機維修中心總經理許紘誠表示，得知災區居民手機浸水、泡水損壞情況普遍，嚴重影響生活聯繫與資訊接收，便決定立即動員團隊進駐災區，提供免費服務。他表示，行善不落人後，台南人幫台南人，除了修復損壞的手機，也希望修補人與人之間因災害中斷的聯繫橋梁。

此項災後關懷行動也獲得台南「茶的魔手」與「鹽水武廟」熱情支持與響應，共同展現台南社區團結互助的力量；活動現場氣氛溫馨，參與民眾對於能在災後第一時間獲得醫療與通訊的實質協助，紛紛表達感謝，感受到社會的溫暖關懷。

災後重建之路漫長，主辦單位期盼透過此次行動，匯聚更多社會力量，讓專業服務與真摯關懷，溫暖撫慰受創社區，成為災區民眾邁向復原之路的堅強後