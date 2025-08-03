快訊

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

高雄旗山女騎士摔落排水溝 漂流逾73公里…高屏溪出海口尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

西南風持續影響！台南、高雄等5縣市部分地區 4日停班課一次看

中央社／ 高雄市3日綜合報導
台南市南化區關山里近2日累積雨量驚人，導致聯外道路多處被土石阻斷，搶通作業持續進行。（南化區公所提供）中央社
台南市南化區關山里近2日累積雨量驚人，導致聯外道路多處被土石阻斷，搶通作業持續進行。（南化區公所提供）中央社

依氣象署資訊，4日西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖及金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市屏東縣部分地區及學校停班停課

南投縣政府今天晚間宣布，除信義鄉雙龍國小、地利國小、桐林國小，以及水里鄉民和國中、民和國小4日停班課，明天新增仁愛鄉力行國小停止上班、停止上課。

嘉義縣政府公告，受大雨影響，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，4日停止上班、停止上課。

台南市政府宣布，南化區關山里因南179縣連日豪雨，多處路段土石坍方尚未修復，間歇性雨勢仍有坍方或致災之虞，因此關山里明天停止上班上課。

高雄市政府表示，根據中央氣象署及水保署資訊，明天那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜等山區雨量預測200至300毫米，已達停班停課標準，杉林區仍列為土石流、大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護民眾安全，此6個行政區明天停止上班、停止上課。

屏東縣政府表示，綜合各鄉意見及考量安全，高樹鄉、霧台鄉，以及三地門鄉德文村與大社村、春日鄉士文村，4日停止上班、停止上課。

台南 屏東 南投縣 高雄市 停班停課 屏東縣政府

延伸閱讀

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

雨勢更猛！氣象署發12縣市豪大雨特報 2地區雨彈炸到紫爆

賴總統明南下勘災行程喊卡 嘉縣隨時評估擴大停班課鄉鎮

西南風影響雨區往北擴及中部 12縣市豪雨特報

相關新聞

西南風持續影響！台南、高雄等5縣市部分地區 4日停班課一次看

依氣象署資訊，4日西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖及金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；南投縣、嘉義縣、台...

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

嘉義縣遭豪雨肆虐，阿里山公路多處坍方落石，還有重達20噸的巨石占據路面，場面令人怵目驚心，但隨著雨勢災情不斷傳出，有民眾...

高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

高雄山區豪雨成災，相關單位持續救災與關懷，1名居服員今天擔憂個案無人照料「硬著頭皮」從美濃開車至六龜，她發文分享並盼別再...

夜傳「漱漱漱」聲！台南柳營1民宅地基掏空10層樓高 4車全墜落

台南近期連日豪雨造成柳營旭山里一處民宅昨晚發生地基掏空、邊坡土石滑落情形，住家車棚內2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落...

恐怖！高雄荖濃溪淘空房屋地基 六龜區鐵皮屋應聲倒塌

高雄桃源、六龜山區連日大雨不停，荖濃溪水勢盛大，滾滾溪流讓人心驚。六龜區荖濃里水冬瓜路段一間緊鄰溪畔的鐵皮屋因溪水沖刷地...

雲林災情嚴重…張麗善請求支援 盧秀燕調派4大型抽水機馳援

中南部連日豪雨成災，雲林縣長張麗善今日下午在中台灣區域治理平台線上會議，向台中市長盧秀燕提出支援，盧立刻應允，市府隨即盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。