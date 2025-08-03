西南風持續影響！台南、高雄等5縣市部分地區 4日停班課一次看

依氣象署資訊，4日西南風持續影響，苗栗以南地區、澎湖及金門易有短暫陣雨雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣部分地區及學校停班停課。

南投縣政府今天晚間宣布，除信義鄉雙龍國小、地利國小、桐林國小，以及水里鄉民和國中、民和國小4日停班課，明天新增仁愛鄉力行國小停止上班、停止上課。

嘉義縣政府公告，受大雨影響，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，4日停止上班、停止上課。

台南市政府宣布，南化區關山里因南179縣連日豪雨，多處路段土石坍方尚未修復，間歇性雨勢仍有坍方或致災之虞，因此關山里明天停止上班上課。

高雄市政府表示，根據中央氣象署及水保署資訊，明天那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜等山區雨量預測200至300毫米，已達停班停課標準，杉林區仍列為土石流、大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護民眾安全，此6個行政區明天停止上班、停止上課。

屏東縣政府表示，綜合各鄉意見及考量安全，高樹鄉、霧台鄉，以及三地門鄉德文村與大社村、春日鄉士文村，4日停止上班、停止上課。