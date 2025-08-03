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高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

中央社／ 高雄3日電
高雄市原住民事務委員會3日說明，那瑪夏區自強道路往台29線4.5k、玉打山往嘉129-1線，以及茂林區情人谷聯絡道路等，分別有路基坍方、土石流溢淹等狀況，呼籲民眾非必要切勿進入山區。（高市原民會提供）中央社
高雄市原住民事務委員會3日說明，那瑪夏區自強道路往台29線4.5k、玉打山往嘉129-1線，以及茂林區情人谷聯絡道路等，分別有路基坍方、土石流溢淹等狀況，呼籲民眾非必要切勿進入山區。（高市原民會提供）中央社

高雄山區豪雨成災，相關單位持續救災與關懷，1名居服員今天擔憂個案無人照料「硬著頭皮」從美濃開車至六龜，她發文分享並盼別再豪雨，獲網友稱讚「有愛心善心，令人感動」。

中央氣象署今天持續對高雄市山區發布局部大豪雨或超大豪雨特報，茂林及桃源區測站自7月30日至今，累積雨量均突破2000毫米，山區多處省道預警性封閉或道路災阻。高雄市政府民政局指出，目前已撤離3140人。

朱姓居服員今天在地方臉書Facebook社團發文表示，早上雖然停班停課，但身為居服人員，還是硬著頭皮從美濃開車到六龜服務，「不是我太愛錢」，是申請居家服務的個案，大部分都是較弱勢族群，獨居者居多，又碰上多日停班課，個案若行動不便又沒食物、沒洗澡、沒人灌食，「將心比心，如果發生在自己身上要如何」。

朱小姐告訴中央社記者，她只是做好自己的職責，還好有車可以開，所以盡量做到，雖然遇到淹水、積水、土石流等狀況，但都化險為夷，只願別再豪雨釀災，還給六龜居民一個安全的家。

另外，高雄市原住民事務委員會說明，那瑪夏區自強道路往台29線4.5k、玉打山往嘉129-1線，以及茂林區情人谷聯絡道路等，分別有路基坍方、土石流溢淹等狀況，而連結桃源區復興里至拉芙蘭里的鋼便橋，則受暴漲溪水持續衝擊，在台29線臨11之0K+100隧道，水深約60公分，呼籲民眾暫時不要經過隧道，非必要切勿進入山區。

豪雨 六龜 高雄市 居服員 停班停課

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