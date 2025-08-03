高屏6天累積雨量「破2千毫米」！明豪雨繼續下 周三天氣才轉晴

過去6天台灣在受到2波西南氣流影響下，高雄多納林道累積雨量達2668毫米、屏東神山2211毫米，中央氣象署預報員朱美霖表示，第2波西南氣流今天影響最顯著，明天清晨至白天雨勢可望減緩，但中南部仍不排除有大雨或短延時豪雨，預估周三整體天氣才會趨緩，回到夏季天氣型態。

朱美霖說，受到2波西南氣流影響，中南部、東南部降雨顯著，昨（2日）至今（3日）受到第2波西南氣流影響，台南、高雄、屏東山區已出現超大豪雨，雲嘉近山區、南部也有大豪雨等級降雨，而這波西南氣流今天影響最顯著，明天清晨至上班天仍會有降雨，且不排除有大雨或短延時豪雨。

朱美霖指出，第1波西南氣流影響時間為7月28日至31日，8月1日西南氣流雖稍減弱，但仍有豪雨等級以上降雨；昨天至今天是第2波西南氣流影響，降雨熱區仍集中於中南部及東南部。

朱美霖表示，今天降雨集中在苗栗以南、東南部、澎湖，大台北、宜蘭有午後對流發展。今天0時至晚間6時40分，台南關山累積雨量高達608毫米、屏東神山540毫米、高雄多納林道513.5毫米、雲林水利署大埔441毫米、南投橋頭397毫米、嘉縣茶山382.5毫米，雨量十分驚人。

而統計過去6天累積雨量前5名，分別為高雄多納林道2668毫米、屏東神山2211毫米、台南關山1924毫米、嘉義阿里山1778.5毫米、雲林草嶺1084毫米，朱美霖說，今天降雨持續，過去6小時雨量都有達200毫米。

朱美霖說，台灣附近是大低壓帶或低壓帶南側的西南風較強範圍，今天西南風達到西南氣流等級，分別在台灣海峽及台灣東方海域。日本東南方海面昨天形成的熱帶性低氣壓，今早8時增強為今年第10號颱風白鹿，未來往東北方向移動，雖對台灣沒有影響，但整體低壓帶逐漸往北抬；而浙江海域、黃海一帶低氣壓，還有第8號颱風竹節草減弱剩下的低氣壓，這段期間逐漸往東北方向移動，帶動低壓帶西側有西南風增強。

朱美霖表示，未來隨著太平洋高壓逐漸西伸，低壓帶會逐漸往北、往西移動，低壓帶逐漸減弱，明天之後氣溫回暖，明、後（4、5日）2天環境逐步回穩，但仍有較大雨勢機率。

朱美霖指出，今天白天降雨明顯，午後熱對流晚間消散，中南部、東南部、澎湖及金門仍有顯著降雨；明天白天仍有較強降雨，苗栗以南、金門有局部大雨或短延時豪雨。

今天到周二（3至5日）大台北地區、宜蘭山區午後雷雨發展也會較旺盛；周三至周六（6至9日）太平洋高壓西伸，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，轉回夏季天氣型態，主要以午後雷陣雨為主的天氣型態，後續降雨將逐漸限縮在山區。