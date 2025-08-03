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丹娜絲颱風重創台南…西南氣流又帶來強降雨 基層警第一時間守護人民

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
白河分局後壁分駐所員警第一時間冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所。圖／threads網友網友a80056510授權提供
白河分局後壁分駐所員警第一時間冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所。圖／threads網友網友a80056510授權提供

丹娜絲颱風上月6日重創台南，造成溪北地區民宅屋頂遭吹掀、農作物受損、路樹及電線桿倒塌等嚴重災情；近日西南氣流再挾帶豪大雨，讓後壁、麻豆、將軍、北門、七股、永康、安南、麻豆、善化、安定等地淹水，轄區員警第一時間到場，全力守護人民生命財產安全。

警政署長張榮興今天下午前往台南市警察局白河分局後壁分駐所、麻豆分局、第三分局及永康分局慰勞第一線執勤同仁，感謝警察人員於7月丹娜絲颱風及0728豪雨災害期間，堅守崗位、積極投入救災行動，並讚揚員警英勇救人的感人事蹟。

張榮興表示，面對丹娜絲颱風造成的災情以及因短延時強降雨導致多處淹水，面對險象環生，員警第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾，全力守護人民生命財產安全，值得肯定。

此外，警察局自7月13日起動員義警、民防等協勤民力，投入災後重建，每日約支援30餘名民力，迄今共計571名民力，協助獨居長者及弱勢戶整理居家、搭建臨時遮蔽設施，提供基本安身空間，展現警民攜手守望相助的精神。

張榮興指出，0728豪雨造成後壁菁寮社區水淹及腰，後壁分駐所員警不僅進行交通封鎖與管制，更主動協助區公所撤離新嘉、侯伯等地居民至安全處所；員警奮勇涉水，揹負行動不便長者脫困，暖心義舉令人動容。

張榮興提醒，極端氣候帶來更高風險與挑戰，警察任務日益艱鉅，盼全體同仁持續齊心守護人民，也務必注意執勤安全；張代表警政署向全體同仁及協勤民力，表達最高敬意與感謝，期許基層在災害應變中持續展現專業與溫暖，成為人民最堅強的依靠。

白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
麻豆分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自麻豆分局臉書粉絲專頁
麻豆分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自麻豆分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
麻豆分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自麻豆分局臉書粉絲專頁
麻豆分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自麻豆分局臉書粉絲專頁
白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河分局後壁分駐所員警第一時間冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所。圖／threads網友網友a80056510授權提供
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白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
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永康分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自永康分局臉書粉絲專頁
永康分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自永康分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
第三分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
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白河分局第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
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警察 淹水 台南 張榮興 丹娜絲颱風

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