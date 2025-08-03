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台中大坑7/31土石沖民宅 居民聽轟隆聲急逃躲一劫

中央社／ 台中3日電

連日豪雨，台中大坑地區多處傳出土石崩落災情，有民宅窗戶被土石流沖破，土石還夾雜一棵芒果樹衝進屋內，居民聽到土石滾動聲提前離開屋內，躲過一劫，中市府統計暴雨創13年紀錄。

台中市7月31日的超大豪雨，造成太平、霧峰、北屯、石岡等地傳出土石崩落、道路阻斷、民宅土石流等災情；中市府統計，當天中午前刷新2012年颱風蘇拉以來累積雨量、創下13年暴雨紀錄。

民進黨市議員謝家宜今天前往大坑山區一處受災戶家中勘災，她告訴中央社記者表示，大坑地區因大雨造成多處災情，有民宅因有土石泥流沖入，滿室泥濘、家具全毀，還有一顆芒果樹被沖進房間裡，屋主不知如何是好。

謝家宜說，31日凌晨4時，屋主一家聽見山上發出「轟隆轟隆」聲音，當時屋主一家都在屋內，幸好他們警覺性高，及早離開屋內，雖屋子被土石流沖入，但人員皆平安，目前只能先寄住親友家。

她說，區公所先以機具清理屋外泥沙，面對屋內泥濘，單靠屋主家人恐無法完全清理，未來須徵求志工協助清理屋內、修繕門窗。

台中市政府透過文字稿表示，根據中央氣象署資料顯示，台中氣象站今年7月累積雨量高達1177.5毫米，為此站百年平均值4倍，創下2004年以來的21年新高；其中北屯大坑測站自7月28日至8月1日累積雨量近600毫米，造成土石流與道路中斷。

雨量 土石流

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