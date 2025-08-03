雲林斗南建國三路淹水區域 3日下午已消退
雲林縣斗南鎮因大湖口溪水位暴漲，溪水倒灌，今天上午造成建國三路一帶約300戶淹水，縣府說，下午3時許水退了，受災戶已在清理屋子，縣府說雨勢轉小，應該不會再淹。
雲林縣水利處長許宏博告訴中央社記者，建國三路水退了，此處水患的原因與大湖口溪有直接關係，縣府將與管轄大湖口溪的水利署五河分署分析淹水的因素，再合作治水。
斗南鎮長沈暉勛表示，斗南鎮有五條河川經過，且當地地勢低窪，除了建國三路外，包括僑真里、三光里等地共約300戶住家受有淹水影響，強降雨來的又急又大，就算派10台抽水機也無法解決，因此應從源頭的大湖口溪治理著手。
雲林縣政府今天發布新聞稿表示，受大雨影響今天除了建國三路一帶淹水，古坑華山溪亦因土石坍塌緊急撤離當地30幾名居民至劍湖山安置。另外，四湖大排出海口護岸不夠高，造成兩側口湖鄉與四湖鄉部分村落淹水，已於四湖大排緊急施作堆疊太空包。
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