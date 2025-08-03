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台南風災後屋頂修復有望？修繕登記近400戶 109家業者協助
受颱風丹娜絲強襲，台南各地原有多達上萬戶屋頂遭吹掀，近期又強降雨不斷，影響屋損修繕進度，經行政院雲嘉南災後復原前進指揮所統計，目前約有373戶受災戶登記媒合，已整合各單位並邀集109家修繕廠商投入，將協助居民恢復家園。
雲嘉南災後復原前進指揮所指出，中央與地方各單位分頭進駐台南17個行政區，並媒合109家修繕廠商與受災戶對接，並安排估價和施工時程，希望加速災屋修繕作業，截至目前為止已有373戶完成修繕登記申請，以七股區63件最多，其次為柳營、將軍、學甲等區域，其中已有230戶完成聯繫對接。
前進指揮所也提到，目前以柳營區進度最快，有2戶已率先完成估價、簽約與材料進場，今天已正式施工，而柳營區約有44戶提出修繕申請，目標在8月底前完成修繕。
此外，針對低收入戶等弱勢受災戶，原則上將由市府專案處理媒合與施工，並視情況向賑災基金會申請補助，或活用社會各界捐款支援。
指揮官陳金德則呼籲，受災戶如有修繕需求，請盡速向所在地區公所申請，17日前完成簽約還可領取2萬元的尾款加碼補助，另外，前進指揮所已與原住民族委員會建立聯繫，加強對原鄉協助，加速後續災後復原工作。
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