影／彰化員林土石流民宅岌岌可危 台鐵二水至斗六站暫停駛
彰化縣今天豪雨不斷，陸續傳出災情，員林市湖水路有嚴重土石流，民宅在土石流上方怵目驚心，公所表示已勸住戶撤離；而台鐵林內站受豪大雨影響水淹鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，已啟動接駁服務。
臉書員林人大小事今天下午3點多有員林居民Po網表示「員林市湖水路411巷嚴重土石流，電話打不通」，請相關單位來救援。
縣議員曹嘉豪表示，他立即通報公所和縣府等相關單位協助。公所表示，湖水路411巷上方有二戶民宅，由於土石崩塌有危險性，公所已請包商前往改善，也希望民眾為安全起見應撤離，不過居民目前還沒決定是否要撤離。
今天下午3點多，泥黃的土石溪流淹沒台鐵林內站鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，台鐵已啟動公路接駁機制。
而田中鎮中南路往南投名間鄉方向的山腳路口和達德商工門口前也因有土石流和路樹倒塌目前也交通管制，請民眾勿通行。
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