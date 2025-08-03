快訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

影／彰化員林土石流民宅岌岌可危 台鐵二水至斗六站暫停駛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，還有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，還有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事

彰化縣今天豪雨不斷，陸續傳出災情，員林市湖水路有嚴重土石流，民宅在土石流上方怵目驚心，公所表示已勸住戶撤離；而台鐵林內站受豪大雨影響水淹鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，已啟動接駁服務。

臉書員林人大小事今天下午3點多有員林居民Po網表示「員林市湖水路411巷嚴重土石流，電話打不通」，請相關單位來救援。

縣議員曹嘉豪表示，他立即通報公所和縣府等相關單位協助。公所表示，湖水路411巷上方有二戶民宅，由於土石崩塌有危險性，公所已請包商前往改善，也希望民眾為安全起見應撤離，不過居民目前還沒決定是否要撤離。

今天下午3點多，泥黃的土石溪流淹沒台鐵林內站鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，台鐵已啟動公路接駁機制。

而田中鎮中南路往南投名間鄉方向的山腳路口和達德商工門口前也因有土石流和路樹倒塌目前也交通管制，請民眾勿通行。

台鐵林內站下午受豪大雨影響水淹軌面，致台鐵雲林斗六至彰化二水間雙線不通。圖／取自彰化踢爆網
台鐵林內站下午受豪大雨影響水淹軌面，致台鐵雲林斗六至彰化二水間雙線不通。圖／取自彰化踢爆網
員林市湖水路411巷嚴重土石流，土石與大水沖刷下來讓人觸目驚心。圖／議員曹嘉豪提供
員林市湖水路411巷嚴重土石流，土石與大水沖刷下來讓人觸目驚心。圖／議員曹嘉豪提供
田中鎮中南路往南投名間鄉方向的山腳路口因有土石流和路樹倒塌，也管制交通。圖／田中警分局提供
田中鎮中南路往南投名間鄉方向的山腳路口因有土石流和路樹倒塌，也管制交通。圖／田中警分局提供
田中鎮達德商工前也因有土石流而交通管制。圖／田中警分局提供
田中鎮達德商工前也因有土石流而交通管制。圖／田中警分局提供
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，還有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事
員林市湖水路411巷嚴重土石流，民宅在上方讓人觸目驚心，還有民眾po網請求協助。圖／取自員林人大小事

彰化 員林 台鐵 斗六 土石流

延伸閱讀

美濃9條土石流警戒 高雄副市長指示災後儘速擬排水改善

賀！彰化美食25家 第三屆500碗榜上有名

7縣市大雷雨轟3小時！慎防劇烈降雨、雷擊、土石流

南橫山區豪雨...上游土石流 一家5口墜谷搜救任務上午暫停

相關新聞

雲林斗六至二水鐵路被溪水淹沒 台鐵緊急接駁3班列車600乘客

雲林縣繼7月8日豪雨淹沒鐵使列車被迫停駛，今天下午3時許林內站內北OS區間，再度受豪大雨影響，位在259k+500處的雙...

夜傳「漱漱漱」聲！台南柳營1民宅地基掏空10層樓高 4車全墜落

台南近期連日豪雨造成柳營旭山里一處民宅昨晚發生地基掏空、邊坡土石滑落情形，住家車棚內2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落...

土石流+道路坍方交通中斷 南投信義、水里鄉5校明天停班停課

南投縣政府晚間宣布，土石流及道路崩塌等因素，導致交通中斷，信義鄉雙龍國小、地利國小、桐林國小，以及水里鄉的民和國中和民和...

孤島第5天！超商貨品搶光光 高雄桃源三部落今通車無望

728豪雨導致桃源北三里成為孤島，桃源區公所原本寄望今天下午可打通南橫東段道路從台東下山，豈料高雄路段又出現三處新坍方，...

台南風災後屋頂修復有望？ 修繕登記近400户 有109家業者協助

受颱風丹娜絲強襲，台南各地原有多達上萬戶屋頂遭吹掀，近期又強降雨不斷，影響屋損修繕進度，經行政院雲嘉南災後復原前進指揮所...

影／彰化員林土石流民宅岌岌可危 台鐵二水至斗六站暫停駛

彰化縣今天豪雨不斷，陸續傳出災情，員林市湖水路有嚴重土石流，民宅在土石流上方怵目驚心，公所表示已勸住戶撤離；而台鐵林內站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。