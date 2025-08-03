影／彰化員林土石流民宅岌岌可危 台鐵二水至斗六站暫停駛

彰化縣今天豪雨不斷，陸續傳出災情，員林市湖水路有嚴重土石流，民宅在土石流上方怵目驚心，公所表示已勸住戶撤離；而台鐵林內站受豪大雨影響水淹鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，已啟動接駁服務。

臉書員林人大小事今天下午3點多有員林居民Po網表示「員林市湖水路411巷嚴重土石流，電話打不通」，請相關單位來救援。

縣議員曹嘉豪表示，他立即通報公所和縣府等相關單位協助。公所表示，湖水路411巷上方有二戶民宅，由於土石崩塌有危險性，公所已請包商前往改善，也希望民眾為安全起見應撤離，不過居民目前還沒決定是否要撤離。

今天下午3點多，泥黃的土石溪流淹沒台鐵林內站鐵軌，也導致彰化二水到雲林斗六間雙向無法行駛，台鐵已啟動公路接駁機制。