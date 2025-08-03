屏東大豪雨不斷836人撤離 周春米向政院爭取橋梁建設
屏東縣山區連日豪雨不斷，目前全縣土石流潛勢溪流警戒共43條、大規模崩塌4處、撤離836人、收容233人、大小災情共98件。縣長周春米今日前往萬巒鄉、高樹鄉視察，並在與行政院長卓榮泰視訊時，爭取霧大二號橋重建、口社大橋改建等獲得支持。
目前全縣土石流潛勢溪流紅色警戒35條、黃色警戒9條；原民8鄉及高樹、滿州鄉撤離人數836人、收容233人。目前全縣中斷或封閉的道路，包括台24線德文路口至神山、口社大橋、縣道185線三地門鄉段，及屏31線三地門段、屏146線春日段、屏106線泰武段。
周春米今日與行政院長卓榮泰視訊時，爭取霧大二號橋重建預算、口社大橋改建計劃以及收容中心的優化設施等，均獲卓榮泰支持，並當場指示原民會、衛福部協助。
之後她前往萬巒鄉視察萬金滯洪池、赤山村滯洪池預定點及高樹鄉沿山公路等地。她說，萬金滯洪池此次雖然發揮蓄水功能，但昨日傍晚急強降雨導致滯洪池滿溢，造成萬金、赤山兩村積淹水縣府在赤山一帶規畫滯洪池工程目前已開工，將研擬改善方案，持續優化設施。
高樹鄉沿山公路新豐村等地，因強降雨逕流導致坡地土石與排水，一起沖刷至沿山公路地面。周春米要求後續要盤點沿山公路東側野溪與山溝交界處，找出合適土地設置沉砂滯洪池，降低強降雨土砂直接沖刷道路，影響交通。
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