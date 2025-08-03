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屏東大雨不停民眾受困急流 警消橡皮艇涉險救援

中央社／ 屏東縣3日電
受雨勢影響，屏東山區多處土石坍方致道路中斷，台24線上里港警分局三德檢查哨周圍路面出現大片泥流，暫時下撤到三地門鄉公所多功能教室設哨管制。（民眾提供）中央社
受雨勢影響，屏東山區多處土石坍方致道路中斷，台24線上里港警分局三德檢查哨周圍路面出現大片泥流，暫時下撤到三地門鄉公所多功能教室設哨管制。（民眾提供）中央社

受西南氣流影響屏東大雨還在下，山區多處土石坍方道路中斷，里港警分局三德檢查哨下撤至安全處，另高屏大橋舊鐵橋下有人車受困，警消搭乘橡皮艇在急流中協助民眾脫困。

依氣象署資料，位於屏東三地門鄉德文村的上德文雨量測站，7天累積2228毫米雨量，已接近台灣年平均雨量。而通往屏東縣霧台鄉及三地門鄉德文村的道路，出現多處土石坍方，大水夾帶土石泥流覆蓋一半以上的路面，嚴重影響通行，其中台24線有1處坍方點，距離里港警分局三德檢查哨僅500公尺。

里港警分局今天表示，為了員警安全，今天中午12時，檢查哨暫時下撤到三地門鄉公所多功能教室設哨管制，避免發生危險。

另外，下午1時許，屏東縣消防局獲報在高屏大橋舊鐵橋下方有民眾受困，出動橡皮艇及警義消共10人前往，協助37歲林姓男子脫困。屏東消防局屏二分隊小隊長周建銘指出，抵達現場發現水勢湍急，下艇後順流而下到達民眾受困地點，為男子穿上救生衣，逆流將男子安全帶回，不需要送醫。

港警 雨量 屏東縣

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