南化關山里雨量驚人 聯外道不通飲食無虞嘆領藥難

台南南化區關山里近2天雨量驚人，聯外道路多處遭坍方土石阻斷，市府開口契約廠商正全力搶通；關山里長謝國男說，飲食暫無虞，但有罹慢性病里民反映藥吃完、難外出領藥。

謝國男告訴中央社記者，關山里對外兩側聯絡道昨天開始無法通行，179線道27.5公里處有大型落石，廠商正設法移除搶通，里內平日實際居住人口約200、300人，多數為年長者，目前飲水、食物等民生物資暫時沒有問題，但有里民反映慢性病藥吃完，無法外出領藥。

謝國男表示，從關山里到南化主要街區領藥，約需1個小時車程，盼政府能研議在颱風、豪雨等天災警報期間慢性病領藥特別辦法，讓有需要者可以早做準備，以免無藥可吃。

南化區長徐全立表示，179線道從7月28日至今多次於不同地點出現土石阻斷通行情況，區公所與工務局委託開口契約廠商進駐盼能維持單線通行，但經常在雨後就又被土石阻斷，搶通作業持續進行。