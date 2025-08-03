豪雨釀災累計撤離5795人 全台土石流紅色警戒234條

西南氣流影響，中南部地區發生強降雨。中央災害應變中心今天表示，目前累計撤離人數5795人，全台土石流紅色警戒234條、大規模崩塌紅色警戒17處，預測未來土石流警戒將逐漸減少，相關單位持續保持警戒，確認安全無虞，才讓民眾返家。

中央災害應變中心今天下午3時召開第19次工作會報，由副指揮官、經濟部次長何晉滄主持。

中央氣象署說明，今天西南氣流持續影響，同時亦有強對流雲系自台灣海峽移入，中南部地區、東南部山區及澎湖有較大雨勢，嘉義以南迎風面山區仍需注意地形作用造成的持續性強降雨。

應變中心表示，台20線及台29線已實施預警性封閉，視天候及人員安全狀況下辦理搶修，目前搶修進度可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行。

應變中心指出，目前累計撤離人數5795人，開設36處收容安置處所，收容588人，易成孤島地區48處中開設的收容處所計有20處，備有至少可維持10日的民生物資，民間慈善團體亦參與收容安置工作，協助改善收容場所設備及環境。

應變中心表示，位屬原住民族地區的災害防救工作持續進行，高雄市那瑪夏區、桃源區及屏東縣霧台鄉計收容85人，何晉滄責請收容安置組持續連繫掌握，確保當地物資無虞，另請醫衛環保組依地方政府需求，全力協助。

應變中心指出，花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游堰塞湖尚無異狀，林保署已啟動每日衛星影像蒐集、機動航空攝影、無人機空拍、下游水位監看等多元方式，持續掌握堰塞湖水位變化，並已規劃藉由空勤直升機前往壩頂安裝水位計，以直接取得即時水位變化。

同時，全台土石流紅色警戒234條、大規模崩塌紅色警戒17處，預測未來土石流警戒將逐漸減少，何晉滄要求農林漁牧組、疏散撤離組、收容安置組持續保持警戒，務必確認安全無虞，才讓民眾返家。

應變中心指出，目前中南部地區仍有多個縣市可能發布淹水警戒訊息，加上今晚至明天早上適逢滿潮，水電維生組持續與地方政府配合，加強掌握積淹水情形，預先布設抽水機，注意海水倒灌。