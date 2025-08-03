高146線道路坍方處啟動便道 預計2個月內搶通

高雄連日豪雨，導致田寮區南安里擋土牆破損引發邊坡滑落，市府水利局今天表示，待天候穩定後清理防二次災害；此外，高146線道路坍方處已啟動便道及臨時設施工程，預計2個月內完成搶通。

副市長林欽榮今天下午前往旗山區、內門區與田寮區，慰問安置民眾並了解災後修復情形；旗山區東平里因發布土石流黃色警戒，已完成撤離35人，其中11人安置於公所。

林欽榮抵達旗山區公所慰問撤離民眾，佛光山法師與志工也到場發放物資並提供心靈關懷，衛生所也派員照護災民健康；林欽榮感謝地方里長、公所、警消與佛光山協助撤離與照護，展現社會溫暖。

此外，內門區金竹里、永富里與永吉里已發布土石流紅色警戒，共撤離22人，其中11人安置於內門區溝坪收容所，林欽榮也前往致贈慰問品及關懷民眾。

水利局表示，此次豪雨導致田寮區中寮二路、古亭里及鹿埔里多處道路邊坡坍方，經緊急搶修已全數搶通；南安里擋土牆破損引發邊坡滑落，將待天候穩定後清理以防二次災害。

此外，高146線道路坍方處已啟動便道與臨時設施工程，預計2個月內完成搶通；田寮區易淹水地區共撤離15人，其他居民則採垂直避難或依親安置。林欽榮責成相關局處持續強化邊坡與道路安全，及研議改善田寮區當地排水問題。