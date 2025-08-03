雲林斗六至二水鐵路被溪水淹沒 台鐵緊急接駁3班列車600乘客

雲林縣繼7月8日豪雨淹沒鐵使列車被迫停駛，今天下午3時許林內站內北OS區間，再度受豪大雨影響，位在259k+500處的雙向鐵軌，被溪水淹沒軌面，致斗六至二水間雙線暫時不通。台鐵工務單位已抵現場監控，待水位下降再檢查路軌及道床，確認安全無虞，才會恢復行車。

台鐵表示，目前位於斗六至二水之間的鐵道，位在259k+500處的雙向鐵軌都被溪水淹沒，無法行駛，因此，目前共有3個班次暫時停靠在斗六站，合計約有600名乘客受影響，台鐵已採取應變，聯繫公路進行接駁。

台鐵公司預計今天下午4點啟動斗六至二水間公路接駁，並透過站、車廣播協助並引導旅客轉乘。斗六車站長陳重任表示，二水至林內間部分路段路被淹沒，損壞情況仍不明，已啟動公路接駁，下午將調派10多輛遊覽車或客運，將乘客接駁至可搭車的車站轉乘。

同時台鐵也受理退、換票，行經斗六至二水間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。此外，可上台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。