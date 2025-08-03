彰化連日大雨 彰員路積水、彰南路泥流再現

彰化地區連下好幾天的雨，彰員路一帶出現淹水，汽機車經過濺起水花，騎士經過膽戰心驚，和美東谷路前後也有民眾反映有坑洞，伸港鄉濱海防汛道路前幾天也有直徑達30公分的大洞，民眾持續擴大，也怕這些洞積水，經過若看不出來坑洞深度，恐發生危險。

氣象署指出，今天西南氣流影響，易有短延時強降雨，彰化也被警示有局部大雨或豪雨，恐怕一路下到明天清晨，24小時累積雨量，彰化縣二水鄉達219毫米，為全縣最高。

彰員路連接線內多鄉鎮市及主要幹道，沿路特定低窪路段在豪雨時容易積水，居民指出，因地勢高低落差大，加上排水系統容量有限，時常無法應付極端氣候帶來的瞬間大雨短，造成積水。