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彰化連日大雨 彰員路積水、彰南路泥流再現
彰化地區連下好幾天的雨，彰員路一帶出現淹水，汽機車經過濺起水花，騎士經過膽戰心驚，和美東谷路前後也有民眾反映有坑洞，伸港鄉濱海防汛道路前幾天也有直徑達30公分的大洞，民眾持續擴大，也怕這些洞積水，經過若看不出來坑洞深度，恐發生危險。
氣象署指出，今天西南氣流影響，易有短延時強降雨，彰化也被警示有局部大雨或豪雨，恐怕一路下到明天清晨，24小時累積雨量，彰化縣二水鄉達219毫米，為全縣最高。
彰員路連接線內多鄉鎮市及主要幹道，沿路特定低窪路段在豪雨時容易積水，居民指出，因地勢高低落差大，加上排水系統容量有限，時常無法應付極端氣候帶來的瞬間大雨短，造成積水。
因連日下雨，彰化市彰南路一段在7月31日1巷及2巷，共有6輛車被沖入水流湍急的排水溝，彰南路四段竹巷里一處民宅也一度泥水灌入淹水，沒想到今天竹巷里又出現泥流，彰南路五段89巷處也黃流滾滾，警方已預防性封閉，禁止人車出入。
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