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豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

全力助重建 卓揆：預計下周通過風災復原重建特別條例

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰3日視導0728豪雨中央災害應變中心第18次工作會報。行政院／提供
行政院長卓榮泰3日視導0728豪雨中央災害應變中心第18次工作會報。行政院／提供

關心中南部豪雨情形，行政院長卓榮泰3日表示，災後緊急復原及對災民損害救助工作，是目前最重要的工作。自4日起，如地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況；同時下周也將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案），請內政部儘速完成相關法制工作。

卓榮泰3日視導0728豪雨中央災害應變中心第18次工作會報時表示，感謝各部會自7月28日配合中央災害應變中心開設，落實各項應變積極作為。卓榮泰抵達中央災害應變中心後，首先聽取各組說明防災整備及應變報告，以及原住民族委員會針對原鄉災況進行報告。

卓榮泰在聽取相關報告後表示，本次強降雨主要集中在山區，請原民會充分掌握各原鄉部落現況，包括交通受阻、易成孤島部落，以及原民安置情形，並配合地方政府適時提供緊急醫療等必要協助，也請衛生福利部予以協助。考量此次原鄉部落災情較為嚴重，卓榮泰指示在「行政院雲嘉南災後復原前進指揮所」之下，成立前進工作小組，與地方政府完全配合，確實掌握各項情資，並請前進指揮所陳金德指揮官給予協助。

隨後，卓榮泰分別與臺南市市長黃偉哲、高雄市市長陳其邁、嘉義縣縣長翁章梁、屏東縣縣長周春米進行視訊連線，了解地方政府應變整備情形及災防需求。卓榮泰表示，接下來民眾清理與重建家園工作將是一條漫長的路，感謝慈濟、行善團、基金會及各地方志工共同投入，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並與中南部地區的地方政府相互連結；同時，為協助民宅修繕，各相關部會也針對臺南市政府提出之17區進行責任區域認養分工，請前進指揮所協調營造業同業公會、民間各營造單位一同加入民宅修繕行列，儘速完成各地方復建工作。

卓榮泰提醒，未來將面臨包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒，以及可能接踵而來的病蟲害、傳染病毒等，請環境部及衛福部等各機關務必加強留意，在最有效、最短時間內完成清潔及清理工作，讓民眾生活回到正軌，切勿讓登革熱疫情肆虐。至於地方政府所提抽水機調度應用等問題，卓榮泰表示，針對內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，未來將納入4年1千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

豪雨 卓榮泰 地方政府

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