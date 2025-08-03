孤島第5天！超商貨品搶光光 高雄桃源三部落今通車無望

728豪雨導致桃源北三里成為孤島，桃源區公所原本寄望今天下午可打通南橫東段道路從台東下山，豈料高雄路段又出現三處新坍方，其中禮觀明隧道路段的落石量龐大，山區又持續降雨不利道路搶通。甲仙工務段表示，今晚過後雨勢可望變小，明早將嘗試清出單線通行道路，讓受困居民改從台東端下山。

台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）及台20線臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段)皆從7月29日晚上8時起預警性封路至今，桃源區復興、拉芙蘭及梅山三里聯外道路全斷。議員高忠德也受困梅山里，他發文說「北三里唯一一間超商的食物已被搬光」，ATM鈔票也被領光。

受連日豪雨影響，山區道路搶通困難，市長陳其邁及桃源區長杜司偉原先期待今天下午有機會開通梅山口至台東段交通，一日三時段戒護通行，豈料今早南橫台東縣海端鄉台20線155K+100(栗園路段)又發生邊坡坍方，預估明天（8月4日）上午10時恢復正常通行。

除台東路段有坍方阻斷道路外，高雄段也有三處新坍方。公路局南分局通報，台20臨105線11k禮觀路段、12K+350禮觀路段及23K+300天池路段邊坡皆有落石坍方，其中明隧道處的坍方面積很大，尚未預估搶通時間。

甲仙工務段說明，今天高雄路段原本已經打通至大關山隧道，車輛可以單線通行，但山上雨勢未停，增添搶通困難度，另外在關山工務段轄區也發生邊坡落石，交通再度受阻，待雨勢緩和之後，明早可望先打通南橫東出路段，讓桃源區三里居民恢復聯外交通。