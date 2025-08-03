林俊憲鹽水辦義診及手機健檢 助災民恢復正常生活

民進黨立委林俊憲今天在台南鹽水區舉辦義診及手機健檢活動，安排醫師與手機維修業者提供服務，盼協助近日經歷風災、雨災民眾，早日恢復正常生活。

林俊憲告訴中央社記者，近期台南陸續有風災、水災等災情，溪北（曾文溪以北）地區更是受創嚴重，且許多受災居民為年長者，除需要醫療資源外，團隊投入救災過程中也發現保持資訊暢通的重要性。

林俊憲說，年長者若手機出了問題，通常很難自己處理，此次特別在鹽水武廟前設立義診及手機健檢攤位，也感謝肝膽腸胃科醫師陳韋志及手機維修業者共同響應愛心活動，協助災民恢復正常生活。

手機維修業者許紘誠表示，先前就想要出點力來協助災區民眾，考慮有些長者手機設備可能在風雨中受損，聽聞林俊憲要舉辦災區義診活動，就決定帶著維修工程師一起到災區提供服務，希望能幫大家減少損失，度過難關。

林俊憲表示，受災地區正在復原中，考量民眾可能有些不方便出遠門處理的需求，團隊會設法直接把服務帶進社區。