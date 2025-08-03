美濃9條土石流警戒 高雄副市長指示災後儘速擬排水改善

高雄美濃區至今已發布9條土石流紅色警戒，副市長林欽榮今天前往勘查，並表示今天仍有降雨，請區公所持續關懷安置民眾，市府也同步致贈物資慰問；他也責成相關局處研議排水工程改善等。

林欽榮今天偕同水利局副局長蔡易勳、道工處副處長邱哲明、社會局副局長葉欣雅與民政局副局長吳淑惠等人前往美濃區勘查，聽取簡報並慰問撤離民眾。

美濃區目前已發布9條土石流紅色警戒，截至今天累計撤離保全戶187人、非保全戶51人，另外公所收容中心安置3人；市府水利局表示，區內災後清理進度順利，包括過路窩橋等處已完成土石清除，後續將進行東勢坑溪等路段搶修。

此外，美濃區此次災情以興隆里廣興街美竹橋一帶最為嚴重，因地勢低窪、遭遇美濃湖水位回堵，導致內水排不出與外水倒灌，成為長期封路熱點；林欽榮強調災後搶修與防洪設施須加速推動，務必提升整體韌性。

林欽榮表示，今天仍有降雨，請區公所持續關懷安置民眾，市府也同步致贈物資，表達慰問之意，他也指示水利局，務必兼顧應變與後續修復。

林欽榮也前往廣興街災點視察，實地了解福美路與美竹橋周邊淹水熱點。興隆里長黃耀榮說，此區因地勢低窪且排水溝容量不足，遇強降雨常導致側溝溢淹，儘管部分建物已加高，但仍有淹屋風險。

另外，黃耀榮也指出興隆橋段通水斷面不足，洪水易溢流，建議應將道路墊高並拓寬大平坑野溪通水斷面；林欽榮回應表示，將請水利局與道工處災後儘速勘查，並研擬改善工程，優先爭取經費執行，以長遠治本方式，減輕水患威脅。