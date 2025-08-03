快訊

高雄數學補教名師猝死享壽60歲 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

獨家／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

中南部雨災…卓揆：成立雲嘉南災後復原前進指揮所 災區優先入治水計畫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

0728豪雨中央災害應變中心持續運作進入第7天，3日上午9時行政院長卓榮泰視導應變中心，指示成立雲嘉南災後復原前進指揮所，請各部會依所認養分區全力投入技術支援團隊積極協處民宅修繕。受災地區後續治水需求均應優先納入新一期治水計畫中。

卓揆3日在中央災害應變中心連線台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁及屏東縣長周春米，關心各地災情及救災狀況，並特別請原民會說明支援救災情形。

卓揆表示，依中央氣象署資料，中南部山區3日白天降雨仍然十分強烈，鑑於高雄山區最高雨量累積超過2,000毫米非常驚人，請大家與地方政府保持密切聯繫，若有緊急撤離需要者，請國軍全力協助。

3日晚起西南氣流逐漸減弱，民眾清理與重建家園的工作即將展開，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，請各部會依所認養分區全力投入技術支援團隊積極協處民宅修繕；另對於短期內地方政府將面臨的狀況，包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒、傳染病防治等，都請相關機關務必主動聯繫投入資源，在最短時間內完成，讓民眾生活回到正軌。

卓揆表示，這次豪雨帶來強降雨、淹水、土石流等，已造成民眾不便與損失，請各部會針對各項救協助措施務必秉持從優、從簡、從速的原則，即時提供給需要的民眾，解決大家的困難。受災地區後續治水需求均應優先納入新一期治水計畫中。

認養 豪雨 卓榮泰 地方政府

延伸閱讀

中南部多處淹水災情 中八選區罷團投入救災暫停陸戰行程

中南部豪雨 中央災害應變中心一級開設監控災害風險

民進黨副秘率隊前進災區當志工 下令全黨禁穿競選背心

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

相關新聞

高雄安置人數破紀錄 陳其邁及綠委齊籲納入「丹娜絲颱風特別條例」

高雄山區道路多處受阻，撤離安置人數是莫拉克風災之後創新高。市長陳其邁表示，他今早跟行政院長卓榮泰視訊，建議0728水災也...

0728豪雨高雄已釀2死4失蹤 山區重創市府列7重點盼中央協助

0728豪雨重創高雄山區，除台20線南橫公路中斷，那瑪夏唯一聯外道路台29線，其民生大橋也因溪水溢流封閉，該橋原訂後年辦...

西南氣流猛灌南投！杉林溪雙向封閉 中寮、仁愛多路段中斷

受西南氣流增強影響，南投縣竹山鎮桶頭今天上午累積雨量突破200毫米，南投縣山區多處道路交通受阻，杉林溪公路雞彎發生嚴重土...

嘉縣持續豪大雨警戒 阿里山公路2路段再預警性封閉

嘉義縣山區豪雨成災，山區多處道路坍方、落石；雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段公布阿里山公路68.5K～88K（福山至阿里...

台中大坑風景區14條登山步道多處災損封閉 市府搶俢中

台中市大坑步道是知名景點，受近日西南氣流挾帶強降雨影響，大坑風景區14條登山步道出現多處災損，全線封閉，包含步道設施受損...

千包太空包護大排20公分險溢堤 翁章梁：列入優先治洪工程

連日豪大雨侵襲嘉義縣多處傳災情，荷苞嶼、鴨母寮、南靖、六腳等大排周邊村落淹水，鴨母寮大排一度差20公分溢堤，近千包太空包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。