中南部雨災…卓揆：成立雲嘉南災後復原前進指揮所 災區優先入治水計畫

0728豪雨中央災害應變中心持續運作進入第7天，3日上午9時行政院長卓榮泰視導應變中心，指示成立雲嘉南災後復原前進指揮所，請各部會依所認養分區全力投入技術支援團隊積極協處民宅修繕。受災地區後續治水需求均應優先納入新一期治水計畫中。

卓揆3日在中央災害應變中心連線台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁及屏東縣長周春米，關心各地災情及救災狀況，並特別請原民會說明支援救災情形。

卓揆表示，依中央氣象署資料，中南部山區3日白天降雨仍然十分強烈，鑑於高雄山區最高雨量累積超過2,000毫米非常驚人，請大家與地方政府保持密切聯繫，若有緊急撤離需要者，請國軍全力協助。

3日晚起西南氣流逐漸減弱，民眾清理與重建家園的工作即將展開，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，請各部會依所認養分區全力投入技術支援團隊積極協處民宅修繕；另對於短期內地方政府將面臨的狀況，包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒、傳染病防治等，都請相關機關務必主動聯繫投入資源，在最短時間內完成，讓民眾生活回到正軌。

卓揆表示，這次豪雨帶來強降雨、淹水、土石流等，已造成民眾不便與損失，請各部會針對各項救協助措施務必秉持從優、從簡、從速的原則，即時提供給需要的民眾，解決大家的困難。受災地區後續治水需求均應優先納入新一期治水計畫中。