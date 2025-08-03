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高雄山區道路晚間搶通 陳其邁：路一通物資就進去

中央社／ 高雄3日電

高雄連日強降雨，山區雨勢尤其劇烈，市長陳其邁今天到六龜區中興里視察；他說，桃源、那瑪夏區南橫公路及替代道路，今天晚間會通，所有物資都已準備好，就等路一通，馬上送進去。

陳其邁視察時接受媒體聯訪表示，這次0728水災，累積至今，在茂林、桃源區都已超過2200至2400毫米雨量，幾乎等於莫拉克颱風總雨量，且雨還在下，山坡地土壤水分已飽和，再下過量的雨，恐會造成土石流或大規模崩塌。

陳其邁說，今天進來六龜區，晚點要試試看能不能到桃源區，不過以現在來看，這個雨量還是沒有停的趨勢，因此真的請民眾不要再到山上，真的非常危險。

陳其邁說，因怕野溪砂石會阻塞河道，光是2天所清砂石，就幾乎等於一座小山那麼高；山區累計至今，已安置3104人，打破高雄市水災土石流及大規模崩塌保全戶紀錄；現在看來，雨勢可能還會再持續到今天晚上，他真的非常擔心。

他並表示，在桃源、那瑪夏區，南橫公路跟從嘉義過來的替代道路，應該今天晚上會通，現在所有物資都已準備好了，等路一通，物資就馬上送進去。

陳其邁說，昨天有部分物資送來，但以桃源區來說，居民人數差不多有2000人，人數很多，真的希望老天能幫幫忙，雨趕快停；他也再次提醒，山區地質鬆動、風險仍高，市民應儘量避免外出，尤其避免前往山區活動。

桃源 雨量 陳其邁

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