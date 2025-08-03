台中大坑風景區14條登山步道多處災損封閉 市府搶俢中

台中市大坑步道是知名景點，受近日西南氣流挾帶強降雨影響，大坑風景區14條登山步道出現多處災損，全線封閉，包含步道設施受損及聯外道路崩坍；台中市觀旅局風景區管理所初步災情盤點，目前1號步道體訓場出現停電，3、4、5、6、8、9及10號步道有多處邊坡土石滑動與步道設施毀損。

觀旅局表示，災害範圍廣泛，且涉及水利局、建設局與風景區管理所等多個權責機關，目前各單位已積極展開聯外道路搶通作業，風景區管理所同步進行步道災損設施修復與重建工作。