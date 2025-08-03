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台中大坑風景區14條登山步道多處災損封閉 市府搶俢中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大坑步道10號1K+030坡頂滑動。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道10號1K+030坡頂滑動。圖／台中市觀旅局提供

台中市大坑步道是知名景點，受近日西南氣流挾帶強降雨影響，大坑風景區14條登山步道出現多處災損，全線封閉，包含步道設施受損及聯外道路崩坍；台中市觀旅局風景區管理所初步災情盤點，目前1號步道體訓場出現停電，3、4、5、6、8、9及10號步道有多處邊坡土石滑動與步道設施毀損。

觀旅局表示，災害範圍廣泛，且涉及水利局、建設局與風景區管理所等多個權責機關，目前各單位已積極展開聯外道路搶通作業，風景區管理所同步進行步道災損設施修復與重建工作。

市府考量登山安全及災後地質較不穩定，已於7月31日公告將大坑14條步道全線封閉，呼籲市民近期暫勿前往大坑山區登山活動，確保人身安全，後續將視災損復原進度滾動式更新開放資訊。

台中大坑步道6號0K+180掛網護坡、石板階梯位移掏空。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道6號0K+180掛網護坡、石板階梯位移掏空。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道7號0k+350至0k+450，有4處土石流及坍塌，水利局今天已搶通聯外道路。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道7號0k+350至0k+450，有4處土石流及坍塌，水利局今天已搶通聯外道路。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道9號0.7-1.3K，9-1終點處-1.5K處崩塌不能通行。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑步道9號0.7-1.3K，9-1終點處-1.5K處崩塌不能通行。圖／台中市觀旅局提供

災損 台中市

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