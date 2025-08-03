嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

大雨重創嘉義縣，縣長翁章梁今天上午與行政院長卓榮泰視訊時，提出全方面的治水需求，他說卓榮泰承諾嘉義縣所提出來的，會納入中央系統性治水預算，一條一條來整理、解決。

翁章梁上午10時視察朴子市竹村里鴨母寮排水整治情形，接受媒體聯訪說，經歷0728水患，正規劃縣內系統性的治水措施，包括荷苞嶼排水、鴨母寮排水、南靖大排、六腳大排整治，山區易崩塌路段的處理、村落內部的排水規劃，向中央爭取經費補助施做，讓嘉義縣的防洪能力愈來愈強。

翁章梁說，早上在應變中心與卓榮泰開視訊會議，行政院同意將嘉義縣所提出來的規劃，都納入中央系統性治水預算裡面，讓縣府可以一一來施做。

翁章梁表示，今天來看鴨母寮排水是要瞭解縣府所做的防洪措施還有哪些需要加強的，當地里長與地方人士提供很多意見，已叫水利處把每個意見都記錄起來，納入檢討。

翁章梁指出，鴨母寮排水堤岸整修增高工程，目前施做7成，但在鴨母寮社區這一側堤岸尚未施做，日前連續2次大雨，鴨母寮排水溢堤導致竹村里鴨母寮社區淹水，所以特別來慰問社區民眾，也表達歉意。

縣府水利處表示，已緊急在鴨母寮排水尚未加高的堤岸旁堆沙包，避免溢堤再度發生。

翁章梁特別提到丹娜絲颱風復建後續，丹娜絲造成嘉義縣95戶弱勢家勢、中低收入戶的房屋受創，目前慈濟功德會已承接了21戶修繕工作，昨天他去找慈濟功德會，希望慈濟的工程單位能全部承接。此外，行政院成立的「雲嘉南災後復原前進指揮所」5日將至嘉義縣開會，協助嘉義加速救災。