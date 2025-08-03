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千包太空包護大排20公分險溢堤 翁章梁：列入優先治洪工程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁前往朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形，傾聽當地里長反映災情，活動中心前堆置里民整理家園後大量廢棄物等待清運。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁前往朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形，傾聽當地里長反映災情，活動中心前堆置里民整理家園後大量廢棄物等待清運。記者李宗祐／攝影

連日豪大雨侵襲嘉義縣多處傳災情，荷苞嶼、鴨母寮、南靖、六腳等大排周邊村落淹水，鴨母寮大排一度差20公分溢堤，近千包太空包圍護堤防強化韌性；縣長翁章梁上午與行政院長卓榮泰視訊，獲政院允諾高標準整治，納入4年1000億的治水計畫。

翁章梁天上午9點參與行政院長卓榮泰主持災害情資研判視訊會議，隨後前往朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形；水利處表示，鴨母寮排水順安橋上游段部分護岸現況低於計畫堤頂高，大量降雨造成溢堤，提報奉中央核定前瞻第八批次工程案，工程進度約71.08%，預計可於10月底完工，強化抗洪能量。

翁章梁向卓榮泰報告災情，從7月28日至8月3日嘉義縣累積雨量達1593毫米，山、海區輪流降雨，嘉義縣期間有97處淹水，至今水位逐步下降，出動276台抽水機、中央支援13台應急，而鴨母寮大排接近溢堤，縣府準備950個大太空包圍堵，鴨母寮提報工程案整治經費約7000萬，陸續趕工中，請中央全力支持未來系統化治水，排除更多潛藏的危機。

卓榮泰說，嘉義縣大排整治工程及提高最高標準防洪頻率，都會納入未來4年1000億的治水計畫衡量。

翁章梁視察鴨母寮社區抽水站表示，這裡昨天差20公分就會溢堤，一旦溢堤周遭的村莊馬上會遭殃，且抽水機完全沒用，因此防洪致災最重要的就是控制溢堤情形，卓院長也同意荷苞嶼、鴨母寮、南靖、六腳等大排納入系統性治水預算，一條一條解決。

翁章梁說，鴨母寮大排已整治近70%，汛期期間要求工程單位趕工，今聽取地方意見、加強整備，同時紀錄地方提出的意見、納入檢討，嘉義縣會利用這次水災，一併檢討山區道路崩塌、道路斷面、海區鄉里淹水等問題，呈報中央爭取經費。

翁章梁表示，因災情導致縣市無法負荷、損失嚴重，中央調動全國工班協助支援房屋修繕，嘉義縣幫中低收入戶、脆弱家庭覆蓋帆布救濟，一般戶也請鄉鎮市公所，有問題要撤離、依親甚至開設收容所，派空拍機拍攝屋損，目前評估中低收入戶及脆弱家庭約95戶、慈濟工程單位已承接21戶，希望慈濟持續幫忙，攜手縣府，盡速恢復災民正常生活。

縣府表示，淹水援助金50公分以上一般戶每戶發給3萬元（中央2萬、縣府1萬），中低收或低收每戶4萬元（中央3萬、縣府1萬）；淹水未滿50公分一般戶每戶縣府發給5千元，中低收或低收每戶1.5萬元（中央1萬、縣府5千），符合資格鄉親，可至居住地鄉鎮市公所洽詢、申請，或利用一站式網站線上申請。

嘉義縣長翁章梁於朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁於朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁前往朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形；縣府準備950個大太空包圍堵，鴨母寮提報工程案整治經費約7000萬，陸續趕工中。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁前往朴子市竹村里勘查鴨母寮大排太空包堆置情形；縣府準備950個大太空包圍堵，鴨母寮提報工程案整治經費約7000萬，陸續趕工中。記者李宗祐／攝影

嘉義 淹水 翁章梁

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