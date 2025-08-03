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高雄安置人數破紀錄 陳其邁及綠委齊籲納入「丹娜絲颱風特別條例」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
連日豪雨導致高雄山區多處道路受阻，除主要聯外道路外，不少農路也有路基流失現象，重建經費龐大。圖／高市府提供
連日豪雨導致高雄山區多處道路受阻，除主要聯外道路外，不少農路也有路基流失現象，重建經費龐大。圖／高市府提供

高雄山區道路多處受阻，撤離安置人數是莫拉克風災之後創新高。市長陳其邁表示，他今早跟行政院長卓榮泰視訊，建議0728水災也要納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。此外，高雄民進黨8席立委也表達一致立場，強調災後重建刻不容緩，爭取0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。

市長陳其邁今早視察六龜台27線慧濟寺路段及高131線諦願寺等道路受損情況。他在六龜受訪指出，0728水災在茂林跟桃源累積超過2200至2400毫米雨量，幾乎等於十幾年前莫拉克颱風所下的總雨量，雨還在下，因山坡地土壤的水都已經飽和，只要有任何過量的雨，就會造成土石流或大規模的崩塌，所以非常危險。

陳其邁說，今早他跟行政院卓院長視訊，表達希望在今年丹娜絲颱風特別條例裡面，把0728水災災情一併做考量，納入適用範圍，由中央統籌支援地方推動各項災後重建與防災整備，確保後續復原工作能夠系統性推動執行。

陳其邁解釋，0728以來，各地累計安置數是3104人，已突破高雄市在土石流及大規模崩塌保全戶的紀錄，可說是十多年來，撤離人數最多，以現在所看到的雨勢，可能還會再持續到今晚，「所以我是真的是非常的擔心」。

桃源、那瑪夏道路已經中斷多日，陳其邁說，桃源跟那瑪夏的替代道路，應該今天晚上會通，現在所有物資都已經都準備好了，就等路一通，物資馬上送進去；以桃源區來說，人數差不多有2000人，人數非常的多，「希望老天能夠幫忙，雨能夠趕快停」。

今早立委邱議瑩、李昆澤、李柏毅、邱志偉、許智傑、黃捷發出聯合聲明，爭取0728豪雨納入特別條例。立委賴瑞隆表達支持，立委林岱樺也說，災後重建不容延宕，她將主動協調行政部門與立法院相關委員會，號召跨黨派立委連署，爭取將7、8月南台灣豪雨風災正式納入「丹娜絲災後重建特別條例」。

高雄市長陳其邁今早前往六龜視察山區道路受阻及土石泥流情形。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今早前往六龜視察山區道路受阻及土石泥流情形。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今早前往六龜視察山區道路受阻及土石泥流情形。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今早前往六龜視察山區道路受阻及土石泥流情形。圖／高市府提供

災後 陳其邁 丹娜絲颱風

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